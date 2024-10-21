Світлини прапора КНДР на Покровському напрямку є елементом інформаційних операцій - ЦПД при РНБО
Київ • УНН
Керівник ЦПД при РНБО заявив, що історія з прапорами рф і КНДР на Покровському напрямку є інформаційною операцією. росія використовуватиме тему КНДР для залякування України, перебільшуючи кількість північнокорейських військових.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що історія про прапори рф і кндр, які росіяни нібито вивісили на Покровському напрямку, є виключно елементом інформаційних операцій. росіяни будуть використовувати тему КНДР виключно в пропагандистських цілях для залякування України. Про це Коваленко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
"Історія про прапори рф і кндр, які росіяни нібито вивісили на Покровському напрямку, є виключно елементом інформаційних операцій. Вони зараз масштабуватимуть тему кндр і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території росії, брехнею про сотні тисяч. Військові кндр дійсно є і їх готують до війни. Але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги", - написав Коваленко.
Він наголосив, що світлини прапорів КНДР будуть з’являтися в мережі, незалежно від того чи вивісили їх десь, чи "зафотошопили", і скільки вони провисіли по часу.
Контекст
Сьогодні в мережі з’явилися світлини біля нещодавно окупованого українського села Цукурине на Покровському напрямку, на яких видно встановлені прапори росії та КНДР.
Нагадаємо
17 жовтня Президент Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для того, щоб вони воювали проти України. Є намір підготувати 10 тис. солдатів.
Наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у хомутовському районі рф, переміщені у льговський район курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на курщині.