"Работа по изменениям начинается немедленно": Стармер произнес первую речь в качестве премьера Британии
Киев • УНН
Кир Стармер стал новым премьер-министром Соединенного Королевства после того, как привел Лейбористскую партию к убедительной победе на выборах, и произнес свою первую речь, пообещав "отстроить" "инфраструктуру возможностей" страны и создать "правительство услуг".
Лидер лейбористов Кир Стармер прибыл на Даунинг-стрит произнес свою первую речь в качестве премьер-министра Великобритании, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg и BBC.
Детали
Кир Стармер попозировал со своей женой Викторией на лестнице Даунинг-стрит, 10, прежде чем пройти через знаменитую черную дверь, чтобы приступить к работе в качестве нового премьер-министра Великобритании.
Перед тем Стармер произнес свою первую речь в качестве премьер-министра.
Вот краткий обзор:
"Работа по изменениям начинается немедленно", - заявил он нации с кафедры на Даунинг-стрит, хоть и признал, что это будет не так просто, как "щелкнуть выключателем".
Ссылаясь на потребность в школах и доступном жилье, Стармер пообещал "восстановить" "инфраструктуру возможностей" страны, делая это "по кирпичику".
Он пообещал создать "правительство службы" и говорил о необходимости национальной "перезагрузки".
Новый премьер-министр Британии постарался подчеркнуть "вызовы опасного мира".
Он также высоко оценил работу своего предшественника Риши Сунака на посту.
Дополнение
Дебютное появление Стармера на Даунинг-стрит состоялось после того, как король официально попросил его сформировать новое британское правительство. Он привел Лейбористскую партию к убедительной победе на выборах после провала тори.
Лейбористы одержали убедительную победу, получив 412 мест по итогам подсчетов в почти всех округах, в то время как консерваторы показали худший результат за всю историю.
Кир Стармер официально становится премьером Британии после встречи с королем5 июля 2024, 11:25 • 8600 просмотров