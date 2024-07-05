"Работа по изменениям начинается немедленно": Стармер произнес первую речь в качестве премьера Британии

Лидер лейбористов Кир Стармер прибыл на Даунинг-стрит произнес свою первую речь в качестве премьер-министра Великобритании, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg и BBC.

Детали

Кир Стармер попозировал со своей женой Викторией на лестнице Даунинг-стрит, 10, прежде чем пройти через знаменитую черную дверь, чтобы приступить к работе в качестве нового премьер-министра Великобритании.

Перед тем Стармер произнес свою первую речь в качестве премьер-министра.

Вот краткий обзор:

"Работа по изменениям начинается немедленно", - заявил он нации с кафедры на Даунинг-стрит, хоть и признал, что это будет не так просто, как "щелкнуть выключателем".

Ссылаясь на потребность в школах и доступном жилье, Стармер пообещал "восстановить" "инфраструктуру возможностей" страны, делая это "по кирпичику".

Он пообещал создать "правительство службы" и говорил о необходимости национальной "перезагрузки".

Новый премьер-министр Британии постарался подчеркнуть "вызовы опасного мира".

Он также высоко оценил работу своего предшественника Риши Сунака на посту.

Дополнение

Дебютное появление Стармера на Даунинг-стрит состоялось после того, как король официально попросил его сформировать новое британское правительство. Он привел Лейбористскую партию к убедительной победе на выборах после провала тори.

Лейбористы одержали убедительную победу, получив 412 мест по итогам подсчетов в почти всех округах, в то время как консерваторы показали худший результат за всю историю.

Кир Стармер официально становится премьером Британии после встречи с королем