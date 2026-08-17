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росія з початку війни знищила 14 стадіонів в Україні

Київ • УНН

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Від початку повномасштабної війни російські окупанти пошкодили або зруйнували 88 стадіонів в Україні, з яких 14 знищено повністю. Прямі збитки спортивній інфраструктурі оцінюються у 4 млрд доларів.

росія з початку війни знищила 14 стадіонів в Україні

Російські окупанти з початку війни пошкодили або зруйнували в Україні 88 стадіонів, з яких - 14 знищено повністю. Прямі збитки, завдані спортивній інфраструктурі, оцінюється у 4 млрд доларів, пише УНН.

Деталі 

У п’ятницю, 7 серпня, армія рф атакувала Одесу, внаслідок чого було пошкоджено футбольний стадіон "Чорноморець". Внаслідок атаки руйнувань зазнали дах, скління та трибуни. У пресслужбі стадіону повідомляли, що оцінюють масштаби пошкоджень та визначається обсяг робіт, необхідних для відновлення. 

Згодом стало відомо, що значну частину відновлювальної роботи вже виконано, і готель, офіс, тренажерна зала, конференц.зали та всі об’єкти на території продовжують працювати у звичному режимі. 

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Такі випадки, як зі стадіоном "Чорноморець", є непоодинокими. Як повідомили УНН у Міністерстві молоді та спорту у відповідь на запит, з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну загалом відомо про пошкодження або руйнування 88 стадіонів, з яких: 

  • 44 – пошкоджено; 
    • 30 – зазнали часткових руйнувань; 
      • 14 – знищено повністю. 

        Пошкоджень або руйнувань зазнали стадіони у 14 регіонах України. Найбільше таких об’єктів постраждало у Херсонській області – 18, Донецькій – 17, Харківській – 16 та Луганській – 9. У Запорізькій області пошкоджень та/або руйнувань зазнали 7 стадіонів, у Дніпропетровській та Київській областях – по 5, у Сумській – 3, у Чернігівській, Миколаївській областях – 2, у Полтавській, Одеській та Хмельницькій областях – по 1, а також 1 стадіон у місті Києві. 

        Як повідомили у міністерстві, за результатами четвертого етапу Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4), проведеної спільно зі Світовим банком, прямі збитки спортивній інфраструктурі України станом на грудень 2024 року оцінено приблизно у 374 млн доларів. Водночас у звіті RDNA5 прямі збитки культурній, спортивній та туристичній інфраструктурі вже оцінено сукупно у 4 млрд доларів, без окремого виокремлення спортивної складової. 

        Знищені стадіони на початку війни 

        Від початку повномасштабного вторгнення Чернігів, який розташований неподалік російського кордону, постійно перебуває під загрозою ворожих ударів. Ще на початку великої війни, а саме 5 березня 2022 року, головна арена Чернігова та домашній стадіон чернігівської "Десни", яка, до слова, через агресію рф призупинила виступи у Вищій лізі, - стадіон імені Юрія Гагаріна - був пошкоджений під час артилерійських обстрілів - окупанти вдарили по східній трибуні. 

        Стадіон Юрія Гагаріна з висоти 

        Найбільш руйнівного удару арена зазнала в ніч на 11 березня, коли російська авіація скинула на територію стадіону 8 авіабомб. Після цього одна з трибун була практично повністю знищена, футбольне поле зазнало значних пошкоджень, а інфраструктура спортивного комплексу перетворилася на руїни. Вибухами було зруйновано підтрибунні приміщення, пошкоджено адміністративні будівлі, комунікації та прилеглу територію.

        З перших днів повномасштабного вторгнення 24 лютого Маріуполь перебував під постійними обстрілами, внаслідок чого було зруйновано переважну більшість будівель. Місто на Донеччині, яке до останнього обороняли бійці "Азову", перебуває під повною окупацією росії з 20 травня 2022 року.

        Однією зі споруд, яка постраждала від обстрілів російських військових, була арена головної футбольної команди міста - ФК "Маріуполя", - яка вміщувала понад 12 тисяч глядачів.

        Як і у випадку із "Десною", "Маріуполь" також призупинив участь у футбольних змаганнях через агресію рф. У 2022 році віцепрезидент "Маріуполя" Андрій Санін показав відео та фото зруйнованого стадіону. А колись на цьому стадіоні проходив проходили матчі чемпіонату Європи з футболу 2009 серед юнаків віком до 19 років, де наша молодіжка здобула перемогу, обігравши у фіналі однолітків з Англії (2:0), за яку тоді виступали Кайл Вокер, Денні Велбек, Кіран Тріппьє, Денні Дрінквотер, Андрос Таусенд та інші англійські зірки. 

        Росіяни полюбляють заявляти, що вони відновлюють Маріуполь, який же самі і зруйнували, проте стан стадіону можна побачити навіть з Google-карти. 

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        Атака на стадіон "Динамо" 

        24 травня напередодні останнього туру Української Прем’єр-ліги, Київ пережив чергову масовану атаку із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування, а також "Орєшніком", яким росіяни поцілили у гаражі у Білій Церкві. 

        Внаслідок атаки постраждало понад 30 людей, серед яких були діти. Тоді ж внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджень зазнав стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.

        Ударна хвиля та уламки пошкодили інфраструктуру арени: у клубному офісі повибивало вікна, постраждав фасад будівлі, а також була пошкоджена плитка на центральному вході до стадіону.

        На щастя, газон та трибуни стадіону не постраждали, що дозволило "Динамо" зіграти проти "Кудрівки" у заключному турі УПЛ (3:2).

        Окрім того, у грудні 2022 року на навчальну тренувальну базу київського "Динамо" у Конча-Заспі впали уламки російських дронів. 

        "14 грудня рано-вранці три уламки збитого іранського дрону впали на територію бази "Динамо" Київ. На щастя, ні співробітники, ні інфраструктура клубу не постраждали. Тим не менш, цими днями проходив турнір за участю 30 команд серед дітей 2011 року народження. Початися ігри мали через кілька годин після атаки… і після скасування повітряної тривоги вони почалися", - написав у Instagram пресаташе "Динамо" Андрій Шахов-молодший. 

        Стадіон "Полісся" 

        У березні цього року під час обстрілу Житомира пошкоджень зазнав і домашній стадіон житомирського "Полісся". Удар відбувся у зоні між VAR-машиною та сектором 18, який знаходиться поруч з ультрас. Унаслідок удару було зафіксовано деформацію металевих огорож, пошкодження конструкцій трибуни, а також частини пластикових сидінь.

        "Поліссю" вдалося оперативно організувати відновлювальні роботи, усунути наслідки руйнувань, та, навіть, оголосити про плани добудови східної трибуни та південної трибуни для того, щоб стадіон набув рис повноцінної арени, яка матиме трибуни по всіх чотирьох сторонах.

        "Наразі вирішується дозвільна документація, ми в співпраці та комунікації з власником - обласною радою, яка надає відповідно всі дозволи по оренді земельної ділянки", - зазначав генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський.  

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        Атака на тренувальний стадіон "Ворскли" 

        У січні 2026 року внаслідок роботи ППО та падіння уламків на Полтавщині було пошкоджено покрівлю одного з підприємств, а також спортивний майданчик. Руйнувань зазнало і поле стадіону "Молодіжний", проводилися тренування основної та жіночої команд "Ворскли", а раніше в рамках молодіжного чемпіонату свої матчі грала "Ворскла" U19.

        Атаки на харківські стадіони 

        У липні 2022 року внаслідок чергового обстрілу Харкова постраждала інфраструктура головного стадіону міста – ОСК "Металіст", на якому не проводять матчі УПЛ через безпекову ситуацію. Близько п'ятої години ранку окупанти обстріляли житловий район біля станцій метро "Спортивна" та "Захисників України", де розташована домашня арена харківських клубів - "Металіст" і "Металіст 1925" (нині "Харків"). Осколками від вибухів було понищено поле стадіону.

        26 березня 2025 року армія рф атакували Харків, Суми та Дніпро. Зокрема, у Харкові поблизу стадіону ОСК "Металіст" проходив футбольний матч. Футболісти, які перебували на майданчику, почали тікати з нього, а хто не встиг, то в цілях безпеки падали на землю.

        Втім, росія воює не лише із великими стадіонами, а і зі шкільними. Так, у травні 2024 року російські окупанти поцілили по шкільному стадіону, де у той момент грали діти. 

        Внаслідок атаки поранення отримали 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років. Одному з хлопчиків відірвало ногу. 

        Окуповані стадіони

        Що одразу згадується у футбольному плані, коли мова йде Донецьк? Звісно, що донецький "Шахтар" та "Донбас-арена" - перший стадіон у Східній Європі, спроєктований і побудований відповідно до стандартів 4 категорії УЄФА. За акредитацією УЄФА та ФІФА - споруда відповідає класу "еліт". 

        Після того, як "гірники" залишили рідне місто, за стадіоном почали "доглядати" сепаратисти. Хто б міг подумати, що стадіон, на якому у 2011 році виступала американська співачка Rihanna та приймав домашнє Євро-2012, перебуватиме у занедбаному стані: територія навколо стадіону та ландшафтний парк заростають бур'янами, натовпів людей і подій немає, а сама споруда через відсутність належного догляду поступово руйнується, хоча зовні фасад із донецького скла все ще впізнаваний

        Регулярний догляд за зеленими зонами та трояндами припинився, газони пожовкли, а доріжки порожні. 

        У 2026 році українські розвідники та дрони підрозділів ЗСУ залітали в тимчасово окупований Донецьк і зафіксували поточний сумний вигляд арени з висоти пташиного польоту. 

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        Павло Башинський

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