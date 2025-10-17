Так званий "шахтар" і не тільки: УАФ звернулась до УЄФА через незаконну інтеграцію клубів з ТОТ України до російських ліг
Київ • УНН
Державні органи та футбольний союз росії продовжують незаконну інтеграцію українських клубів у внутрішні змагання рф. Українська асоціація футболу (УАФ) протестує через фіктивний "шахтар". До УЄФА направлено звернення.
Українська асоціація футболу (УАФ) звернулась до Союзу європейських футбольних асоціацій через виявлені нещодавно факти незаконної інтеграції в лігу рф клубів з ТОТ України. Раніше стало відомо, що так званий "шахтар" з "днр" заявили у футбольну лігу росії.
Передає УНН, із посиланням на пресслужбу Української Асоціації Футболу та росЗМІ.
Деталі
Нещодавно було виявлено чергові факти незаконної інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих територій України до внутрішніх змагань росії. У зв'язку з цим, УАФ направила офіційного листа до УЄФА. У листі вказано про факт незаконної інтеграції клубів із тимчасово окупованих територій у систему російського футболу.
Наголошується про справу клубу із тимчасово окупованого Донецька.
Як стало відомо раніше, клуб із тимчасово окупованого Донецька під назвою "шахтар", отримав з боку рф "право" з 2026 року бути зареєстрованим для участі в другій лізі чемпіонату росії. Відповідно до розміщеної на джерелах рф інформації, так званий "шахтар" може проводити свої домашні матчі на території окупованого росією Криму.
За даними російських джерел, одночасно з "шахтарем" окупованого донецька у одній з нижчих ліг може виявитися інші клуби з тимчасово окупованих територій України. Це "Фрегат" із Херсонщини та луганська "Зоря". Питання щодо можливої участі у першості росії згаданих клубів опрацьовуються, пишуть росЗМІ.
Таким чином, російський футбольний союз та державні органи рф "продовжують незаконно інтегрувати українські клуби у свої внутрішні змагання". Все це - попри норми міжнародного права, основоположні принципи УЄФА та безпосередні рішення УЄФА щодо статусу українських клубів.
Нагадаємо
У 2024 році FIFA відреагувала на звернення УАФ щодо некоректного зображення карти України без Криму. Організація заявила, що карта була створена зовнішнім підрядником, та пообіцяла не допускати подібних помилок.
УЄФА виплатив майже 11 мільйонів євро російським футбольним клубам після повномасштабного вторгнення, попри їхнє виключення з єврокубків. Українські клуби не отримали аналогічних коштів через "зону військових дій".