Ексклюзив
11:59 • 4678 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 4072 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 10922 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 18341 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42484 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 27931 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 58660 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61265 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 43119 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42911 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Так званий "шахтар" і не тільки: УАФ звернулась до УЄФА через незаконну інтеграцію клубів з ТОТ України до російських ліг

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Державні органи та футбольний союз росії продовжують незаконну інтеграцію українських клубів у внутрішні змагання рф. Українська асоціація футболу (УАФ) протестує через фіктивний "шахтар". До УЄФА направлено звернення.

Так званий "шахтар" і не тільки: УАФ звернулась до УЄФА через незаконну інтеграцію клубів з ТОТ України до російських ліг

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулась до Союзу європейських футбольних асоціацій через виявлені нещодавно факти незаконної інтеграції в лігу рф клубів з ТОТ України. Раніше стало відомо, що так званий "шахтар" з  "днр" заявили у футбольну лігу росії. 

Передає УНН, із посиланням на пресслужбу Української Асоціації Футболу та росЗМІ.

Деталі

Нещодавно було виявлено чергові факти незаконної інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих територій України до внутрішніх змагань росії. У зв'язку з цим, УАФ направила офіційного листа до УЄФА. У листі вказано про факт незаконної інтеграції клубів із тимчасово окупованих територій у систему російського футболу. 

Наголошується про справу клубу із тимчасово окупованого Донецька.

Як стало відомо раніше, клуб із тимчасово окупованого Донецька під назвою "шахтар", отримав з боку рф "право" з 2026 року бути зареєстрованим для участі в другій лізі чемпіонату росії. Відповідно до розміщеної на джерелах рф інформації, так званий "шахтар" може проводити свої домашні матчі на території окупованого росією Криму.

За даними російських джерел, одночасно з "шахтарем" окупованого донецька у одній з нижчих ліг може виявитися інші клуби з тимчасово окупованих територій України. Це "Фрегат" із Херсонщини та луганська "Зоря".  Питання щодо можливої ​​участі у першості росії згаданих клубів опрацьовуються, пишуть росЗМІ.

Таким чином, російський футбольний союз та державні органи рф "продовжують незаконно інтегрувати українські клуби у свої внутрішні змагання". Все це - попри норми міжнародного права, основоположні принципи УЄФА та безпосередні рішення УЄФА щодо статусу українських клубів. 

Нагадаємо

У 2024 році FIFA відреагувала на звернення УАФ щодо некоректного зображення карти України без Криму. Організація заявила, що карта була створена зовнішнім підрядником, та пообіцяла не допускати подібних помилок.

УЄФА виплатив майже 11 мільйонів євро російським футбольним клубам після повномасштабного вторгнення, попри їхнє виключення з єврокубків. Українські клуби не отримали аналогічних коштів через "зону військових дій".

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніСпорт
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
УЄФА
Крим
Україна
Донецьк