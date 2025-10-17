Так называемый "шахтер" и не только: УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов с ВОТ Украины в российские лиги
Киев • УНН
Государственные органы и футбольный союз россии продолжают незаконную интеграцию украинских клубов во внутренние соревнования рф. Украинская ассоциация футбола (УАФ) протестует из-за фиктивного "шахтера". В УЕФА направлено обращение.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций из-за недавно выявленных фактов незаконной интеграции в лигу РФ клубов с временно оккупированных территорий Украины. Ранее стало известно, что так называемый "Шахтер" из "ДНР" заявили в футбольную лигу России.
Передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Украинской Ассоциации Футбола и росСМИ.
Детали
Недавно были выявлены очередные факты незаконной интеграции футбольных клубов с временно оккупированных территорий Украины во внутренние соревнования России. В связи с этим УАФ направила официальное письмо в УЕФА. В письме указано о факте незаконной интеграции клубов с временно оккупированных территорий в систему российского футбола.
Отмечается дело клуба из временно оккупированного Донецка.
Как стало известно ранее, клуб из временно оккупированного Донецка под названием "Шахтер" получил со стороны РФ "право" с 2026 года быть зарегистрированным для участия во второй лиге чемпионата России. Согласно размещенной на источниках РФ информации, так называемый "Шахтер" может проводить свои домашние матчи на территории оккупированного Россией Крыма.
По данным российских источников, одновременно с "Шахтером" оккупированного Донецка в одной из низших лиг могут оказаться другие клубы с временно оккупированных территорий Украины. Это "Фрегат" из Херсонщины и луганская "Заря". Вопросы относительно возможного участия в первенстве России упомянутых клубов прорабатываются, пишут росСМИ.
Таким образом, российский футбольный союз и государственные органы РФ "продолжают незаконно интегрировать украинские клубы в свои внутренние соревнования". Все это - несмотря на нормы международного права, основополагающие принципы УЕФА и непосредственные решения УЕФА относительно статуса украинских клубов.
Напомним
В 2024 году FIFA отреагировала на обращение УАФ относительно некорректного изображения карты Украины без Крыма. Организация заявила, что карта была создана внешним подрядчиком, и пообещала не допускать подобных ошибок.
УЕФА выплатил почти 11 миллионов евро российским футбольным клубам после полномасштабного вторжения, несмотря на их исключение из еврокубков. Украинские клубы не получили аналогичных средств из-за "зоны военных действий".