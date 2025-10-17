$41.640.12
Эксклюзив
11:59 • 3904 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 2376 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 10328 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
08:14 • 17789 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 41583 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 27729 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 58491 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 61215 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 43092 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 42898 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Так называемый "шахтер" и не только: УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов с ВОТ Украины в российские лиги

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Государственные органы и футбольный союз россии продолжают незаконную интеграцию украинских клубов во внутренние соревнования рф. Украинская ассоциация футбола (УАФ) протестует из-за фиктивного "шахтера". В УЕФА направлено обращение.

Так называемый "шахтер" и не только: УАФ обратилась в УЕФА из-за незаконной интеграции клубов с ВОТ Украины в российские лиги

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций из-за недавно выявленных фактов незаконной интеграции в лигу РФ клубов с временно оккупированных территорий Украины. Ранее стало известно, что так называемый "Шахтер" из "ДНР" заявили в футбольную лигу России.

Передает УНН, со ссылкой на пресс-службу Украинской Ассоциации Футбола и росСМИ.

Детали

Недавно были выявлены очередные факты незаконной интеграции футбольных клубов с временно оккупированных территорий Украины во внутренние соревнования России. В связи с этим УАФ направила официальное письмо в УЕФА. В письме указано о факте незаконной интеграции клубов с временно оккупированных территорий в систему российского футбола.

Отмечается дело клуба из временно оккупированного Донецка.

Как стало известно ранее, клуб из временно оккупированного Донецка под названием "Шахтер" получил со стороны РФ "право" с 2026 года быть зарегистрированным для участия во второй лиге чемпионата России. Согласно размещенной на источниках РФ информации, так называемый "Шахтер" может проводить свои домашние матчи на территории оккупированного Россией Крыма.

По данным российских источников, одновременно с "Шахтером" оккупированного Донецка в одной из низших лиг могут оказаться другие клубы с временно оккупированных территорий Украины. Это "Фрегат" из Херсонщины и луганская "Заря". Вопросы относительно возможного участия в первенстве России упомянутых клубов прорабатываются, пишут росСМИ.

Таким образом, российский футбольный союз и государственные органы РФ "продолжают незаконно интегрировать украинские клубы в свои внутренние соревнования". Все это - несмотря на нормы международного права, основополагающие принципы УЕФА и непосредственные решения УЕФА относительно статуса украинских клубов.

Напомним

В 2024 году FIFA отреагировала на обращение УАФ относительно некорректного изображения карты Украины без Крыма. Организация заявила, что карта была создана внешним подрядчиком, и пообещала не допускать подобных ошибок.

УЕФА выплатил почти 11 миллионов евро российским футбольным клубам после полномасштабного вторжения, несмотря на их исключение из еврокубков. Украинские клубы не получили аналогичных средств из-за "зоны военных действий".

Игорь Тележников

