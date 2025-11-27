Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"

$42.300.10
48.950.00
ukenru
18:30 • 9118 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 12118 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 21329 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 28321 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 18605 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 26348 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 20478 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13581 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17229 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 12178 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
85%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto27 листопада, 11:52 • 25821 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 20388 перегляди
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену "Азовсталь" у Маріуполі27 листопада, 14:52 • 11776 перегляди
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 17718 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США18:19 • 10040 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 17771 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 21330 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 28322 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 26350 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 20430 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Запорізька область
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 27703 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 48797 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 82218 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 97751 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 97197 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Boeing Starliner
Соціальна мережа
Time (журнал)

Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 14 перегляди

росія використовує базу відпочинку "Севастополь" для маскування військових підрозділів, розміщуючи там аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість з них пересуваються у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку.

Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"

росіяни використовують бази відпочинку у тимчасово окупованому Севастополі для маскування своїх підрозділів. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агенти руху фіксують різке зростання активності у районі військової бази відпочинку "Севастополь". Цей комплекс, який раніше призначався для відпочинку та реабілітації військовослужбовців, тепер перетворено окупантами на замаскований центр військового управління.

У приміщеннях бази розміщено військову частину, що складається з військових аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість із них пересувається у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку та не привертав зайвої уваги

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що факт підтверджений спостереженням партизанів у Севастополі.

"Окупанти цинічно прикриваються об'єктом, який мав служити для лікування та відновлення своїх солдатів, а насправді перетворили його на штаб. Це ще один доказ, що вони в паніці шукають будь-які способи заховати ключові вузли керування", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо

Минулого місяця партизани "АТЕШ" виявили пускову площадку "шахедів" під Севастополем.

Генштаб: ВМС ЗСУ ліквідували базу російських дронів у Севастополі22.08.25, 13:52 • 8862 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Севастополь