Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"

росіяни використовують бази відпочинку у тимчасово окупованому Севастополі для маскування своїх підрозділів. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", інформує УНН.

Зазначається, що агенти руху фіксують різке зростання активності у районі військової бази відпочинку "Севастополь". Цей комплекс, який раніше призначався для відпочинку та реабілітації військовослужбовців, тепер перетворено окупантами на замаскований центр військового управління.

У приміщеннях бази розміщено військову частину, що складається з військових аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість із них пересувається у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку та не привертав зайвої уваги