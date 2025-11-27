Окупанти використовують бази відпочинку у Севастополі для маскування своїх підрозділів - "АТЕШ"
Київ • УНН
росія використовує базу відпочинку "Севастополь" для маскування військових підрозділів, розміщуючи там аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість з них пересуваються у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку.
росіяни використовують бази відпочинку у тимчасово окупованому Севастополі для маскування своїх підрозділів. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що агенти руху фіксують різке зростання активності у районі військової бази відпочинку "Севастополь". Цей комплекс, який раніше призначався для відпочинку та реабілітації військовослужбовців, тепер перетворено окупантами на замаскований центр військового управління.
У приміщеннях бази розміщено військову частину, що складається з військових аналітиків, IT-фахівців та штабних офіцерів. Більшість із них пересувається у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку та не привертав зайвої уваги
Вказується, що факт підтверджений спостереженням партизанів у Севастополі.
"Окупанти цинічно прикриваються об'єктом, який мав служити для лікування та відновлення своїх солдатів, а насправді перетворили його на штаб. Це ще один доказ, що вони в паніці шукають будь-які способи заховати ключові вузли керування", - додали в "АТЕШ".
Нагадаємо
Минулого місяця партизани "АТЕШ" виявили пускову площадку "шахедів" під Севастополем.
