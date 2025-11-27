Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"

россияне используют базы отдыха во временно оккупированном Севастополе для маскировки своих подразделений. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что агенты движения фиксируют резкий рост активности в районе военной базы отдыха "Севастополь". Этот комплекс, который ранее предназначался для отдыха и реабилитации военнослужащих, теперь превращен оккупантами в замаскированный центр военного управления.

В помещениях базы размещена воинская часть, состоящая из военных аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигается в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха и не привлекал лишнего внимания - говорится в сообщении.

Указывается, что факт подтвержден наблюдением партизан в Севастополе.

"Оккупанты цинично прикрываются объектом, который должен был служить для лечения и восстановления своих солдат, а на самом деле превратили его в штаб. Это еще одно доказательство, что они в панике ищут любые способы спрятать ключевые узлы управления", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

В прошлом месяце партизаны "АТЕШ" обнаружили пусковую площадку "шахедов" под Севастополем.

