18:30 • 10534 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
17:31 • 13801 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 22928 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 29803 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 19425 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 27131 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 21041 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 13757 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17379 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 12270 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Россия использует базу отдыха "Севастополь" для маскировки военных подразделений, размещая там аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха.

Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"

россияне используют базы отдыха во временно оккупированном Севастополе для маскировки своих подразделений. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что агенты движения фиксируют резкий рост активности в районе военной базы отдыха "Севастополь". Этот комплекс, который ранее предназначался для отдыха и реабилитации военнослужащих, теперь превращен оккупантами в замаскированный центр военного управления.

В помещениях базы размещена воинская часть, состоящая из военных аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигается в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха и не привлекал лишнего внимания

- говорится в сообщении.

Указывается, что факт подтвержден наблюдением партизан в Севастополе.

"Оккупанты цинично прикрываются объектом, который должен был служить для лечения и восстановления своих солдат, а на самом деле превратили его в штаб. Это еще одно доказательство, что они в панике ищут любые способы спрятать ключевые узлы управления", - добавили в "АТЕШ".

Напомним

В прошлом месяце партизаны "АТЕШ" обнаружили пусковую площадку "шахедов" под Севастополем.

