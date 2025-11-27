Оккупанты используют базы отдыха в Севастополе для маскировки своих подразделений - "АТЕШ"
Киев • УНН
Россия использует базу отдыха "Севастополь" для маскировки военных подразделений, размещая там аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха.
россияне используют базы отдыха во временно оккупированном Севастополе для маскировки своих подразделений. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что агенты движения фиксируют резкий рост активности в районе военной базы отдыха "Севастополь". Этот комплекс, который ранее предназначался для отдыха и реабилитации военнослужащих, теперь превращен оккупантами в замаскированный центр военного управления.
В помещениях базы размещена воинская часть, состоящая из военных аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигается в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха и не привлекал лишнего внимания
Указывается, что факт подтвержден наблюдением партизан в Севастополе.
"Оккупанты цинично прикрываются объектом, который должен был служить для лечения и восстановления своих солдат, а на самом деле превратили его в штаб. Это еще одно доказательство, что они в панике ищут любые способы спрятать ключевые узлы управления", - добавили в "АТЕШ".
Напомним
В прошлом месяце партизаны "АТЕШ" обнаружили пусковую площадку "шахедов" под Севастополем.
Генштаб: ВМС ВСУ ликвидировали базу российских дронов в Севастополе22.08.25, 13:52 • 8864 просмотра