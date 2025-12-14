$42.270.00
13 декабря, 15:54 • 22602 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 43300 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 31831 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 31597 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 27033 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 17683 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 17592 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15803 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13928 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 14285 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Партизаны разведали ключевой логистический узел Черноморского флота в Севастополе

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Украинские партизаны провели разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота рф в Севастополе. Полученные данные переданы Силам обороны Украины для точечного удара по логистической структуре.

Партизаны разведали ключевой логистический узел Черноморского флота в Севастополе

Украинские партизаны провели разведку одного из ключевых логистических объектов Черноморского флота рф в оккупированном Севастополе. Об этом "АТЕШ" пишет УНН.

Подробности

По данным движения, агенты осуществили детальную разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения (воинская часть 63876), который отвечает за снабжение южной группировки российских оккупационных войск. Партизаны зафиксировали точные координаты командных зданий и основных площадок хранения материальных ресурсов.

В "АТЕШ" отмечают, что этот центр является критически важным элементом логистики, от которого зависит способность российских войск вести боевые действия, в частности на Херсонском и Запорожском направлениях.

Все полученные сведения уже переданы Силам обороны Украины. Эта информация позволит нанести точечный удар по снабжению и логистической структуре Черноморского флота

- сказано в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, россия использует базу отдыха "Севастополь" для маскировки военных подразделений, размещая там аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Севастополь