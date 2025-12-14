Партизаны разведали ключевой логистический узел Черноморского флота в Севастополе
Киев • УНН
Украинские партизаны провели разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения Черноморского флота рф в Севастополе. Полученные данные переданы Силам обороны Украины для точечного удара по логистической структуре.
Украинские партизаны провели разведку одного из ключевых логистических объектов Черноморского флота рф в оккупированном Севастополе. Об этом "АТЕШ" пишет УНН.
Подробности
По данным движения, агенты осуществили детальную разведку 758-го Центра материально-технического обеспечения (воинская часть 63876), который отвечает за снабжение южной группировки российских оккупационных войск. Партизаны зафиксировали точные координаты командных зданий и основных площадок хранения материальных ресурсов.
В "АТЕШ" отмечают, что этот центр является критически важным элементом логистики, от которого зависит способность российских войск вести боевые действия, в частности на Херсонском и Запорожском направлениях.
Все полученные сведения уже переданы Силам обороны Украины. Эта информация позволит нанести точечный удар по снабжению и логистической структуре Черноморского флота
Напомним
Как ранее писал УНН, россия использует базу отдыха "Севастополь" для маскировки военных подразделений, размещая там аналитиков, IT-специалистов и штабных офицеров. Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха.