АТЕШ: Російські військові масово потрапляють у шпиталі, щоб уникнути бойових дій на Херсонському напрямку
Київ • УНН
Партизани АТЕШ повідомляють, що військовослужбовці 205-ї окремої мотострілецької бригади рф на Херсонському напрямку масово госпіталізуються. Вони посилаються на хвороби та старі травми, щоб уникнути відправки на передову та ротації.
Про це повідомили українські партизани руху "АТЕШ", які мають своїх агентів у лавах окупаційних військ, пише УНН.
Деталі
Агенти "АТЕШ" повідомляють про різке зростання кількості солдатів, які "масово "захворюють" і лягають у госпіталі", щоб уникнути участі в бойових діях. Особливо активізувалися випадки захворювань на тлі чуток про можливе перекидання підрозділів на Покровський напрямок.
Медчастини фіксують різкий стрибок звернень, який значно перевищує норму. Солдати цілими групами відправляються у шпиталь, використовуючи як приводи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які інші причини, щоб "відкосити" від ротації. Партизани наголошують, що військовослужбовці все частіше заявляють про небажання йти на передову та шукають будь-які способи ухилитися.
