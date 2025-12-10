$42.180.11
Ексклюзив
17:30 • 2984 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 7860 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 7742 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
14:44 • 11577 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 16951 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 17262 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 18136 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 23800 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 16986 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
10 грудня, 11:00 • 14605 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
АТЕШ: Російські військові масово потрапляють у шпиталі, щоб уникнути бойових дій на Херсонському напрямку

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Партизани АТЕШ повідомляють, що військовослужбовці 205-ї окремої мотострілецької бригади рф на Херсонському напрямку масово госпіталізуються. Вони посилаються на хвороби та старі травми, щоб уникнути відправки на передову та ротації.

АТЕШ: Російські військові масово потрапляють у шпиталі, щоб уникнути бойових дій на Херсонському напрямку

Військовослужбовці російської 205-ї окремої мотострілецької бригади на Херсонському напрямку масово госпіталізуються, посилаючись на "захворювання" та старі травми, намагаючись уникнути відправки на передову та ротації. Про це повідомили українські партизани руху "АТЕШ", які мають своїх агентів у лавах окупаційних військ, пише УНН.

Деталі

Агенти "АТЕШ" повідомляють про різке зростання кількості солдатів, які "масово "захворюють" і лягають у госпіталі", щоб уникнути участі в бойових діях. Особливо активізувалися випадки захворювань на тлі чуток про можливе перекидання підрозділів на Покровський напрямок.

Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"02.12.25, 07:42 • 11794 перегляди

Медчастини фіксують різкий стрибок звернень, який значно перевищує норму. Солдати цілими групами відправляються у шпиталь, використовуючи як приводи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які інші причини, щоб "відкосити" від ротації. Партизани наголошують, що військовослужбовці все частіше заявляють про небажання йти на передову та шукають будь-які способи ухилитися.

У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"08.12.25, 11:29 • 62651 перегляд

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Херсонська область