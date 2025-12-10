$42.180.11
17:30 • 2030 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 5634 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 5804 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 10590 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
14:20 • 15888 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
13:11 • 16859 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 17852 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 16875 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14546 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
10 декабря, 09:54 • 27150 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
АТЕШ: Российские военные массово попадают в госпитали, чтобы избежать боевых действий на Херсонском направлении

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Партизаны АТЕШ сообщают, что военнослужащие 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ на Херсонском направлении массово госпитализируются. Они ссылаются на болезни и старые травмы, чтобы избежать отправки на передовую и ротации.

АТЕШ: Российские военные массово попадают в госпитали, чтобы избежать боевых действий на Херсонском направлении

Военнослужащие российской 205-й отдельной мотострелковой бригады на Херсонском направлении массово госпитализируются, ссылаясь на "заболевания" и старые травмы, пытаясь избежать отправки на передовую и ротации. Об этом сообщили украинские партизаны движения "АТЕШ", имеющие своих агентов в рядах оккупационных войск, пишет УНН.

Подробности

Агенты "АТЕШ" сообщают о резком росте числа солдат, которые "массово "заболевают" и ложатся в госпитали", чтобы избежать участия в боевых действиях. Особенно активизировались случаи заболеваний на фоне слухов о возможной переброске подразделений на Покровское направление.

Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"02.12.25, 07:42 • 11793 просмотра

Медчасти фиксируют резкий скачок обращений, значительно превышающий норму. Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя в качестве предлогов старые травмы, сомнительные диагнозы и любые другие причины, чтобы "откосить" от ротации. Партизаны отмечают, что военнослужащие все чаще заявляют о нежелании идти на передовую и ищут любые способы уклониться.

В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"08.12.25, 11:29 • 62572 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Херсонская область