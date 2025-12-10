Военнослужащие российской 205-й отдельной мотострелковой бригады на Херсонском направлении массово госпитализируются, ссылаясь на "заболевания" и старые травмы, пытаясь избежать отправки на передовую и ротации. Об этом сообщили украинские партизаны движения "АТЕШ", имеющие своих агентов в рядах оккупационных войск, пишет УНН.

Подробности

Агенты "АТЕШ" сообщают о резком росте числа солдат, которые "массово "заболевают" и ложатся в госпитали", чтобы избежать участия в боевых действиях. Особенно активизировались случаи заболеваний на фоне слухов о возможной переброске подразделений на Покровское направление.

Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"

Медчасти фиксируют резкий скачок обращений, значительно превышающий норму. Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя в качестве предлогов старые травмы, сомнительные диагнозы и любые другие причины, чтобы "откосить" от ротации. Партизаны отмечают, что военнослужащие все чаще заявляют о нежелании идти на передовую и ищут любые способы уклониться.

В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"