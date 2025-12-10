АТЕШ: Российские военные массово попадают в госпитали, чтобы избежать боевых действий на Херсонском направлении
Киев • УНН
Партизаны АТЕШ сообщают, что военнослужащие 205-й отдельной мотострелковой бригады РФ на Херсонском направлении массово госпитализируются. Они ссылаются на болезни и старые травмы, чтобы избежать отправки на передовую и ротации.
Подробности
Агенты "АТЕШ" сообщают о резком росте числа солдат, которые "массово "заболевают" и ложатся в госпитали", чтобы избежать участия в боевых действиях. Особенно активизировались случаи заболеваний на фоне слухов о возможной переброске подразделений на Покровское направление.
Медчасти фиксируют резкий скачок обращений, значительно превышающий норму. Солдаты целыми группами отправляются в госпиталь, используя в качестве предлогов старые травмы, сомнительные диагнозы и любые другие причины, чтобы "откосить" от ротации. Партизаны отмечают, что военнослужащие все чаще заявляют о нежелании идти на передовую и ищут любые способы уклониться.
