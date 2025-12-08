В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"

Командование ВС рф на Покровском направлении скрывает реальные потери, оформляя погибших как "СЗЧ". Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", пишет УНН.

Агенты "АТЕШ" внутри 30-й отдельной механизированной бригады фиксируют системную практику: после масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как "самовольно оставивших часть". Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родственников - говорится в сообщении.

В бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, представляя убитых как беглецов. Личному составу открыто говорят, что ""СЗЧ" — это проще, чем объяснять родственникам, где тело". Такую схему применяют и к тем, кто пропал во время хаотичных штурмов города, и к тем, кого "обнулили" заградительные отряды.

За последний год масштабы фиктивных ""СЗЧ"" выросли в разы. Как сообщают наши агенты: "Из количества этих „сочников" уже можно собрать целую бригаду".

Такая практика полностью разрушает остатки доверия между бойцами. Солдаты понимают, что в любой момент их могут "списать" как беглецов, даже если они погибли в бою. Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не доверяют, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом - добавили в АТЕШ.

