В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 238 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 756 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 1634 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 12259 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 9824 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 22331 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 34917 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
7 декабря, 14:41 • 31736 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 35563 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 57566 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
87%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Краматорск остался без света после трех ударов российских войск8 декабря, 01:04 • 10151 просмотра
Вражеский БПЛА взорвался возле многоэтажки в Чернигове, есть раненыеPhoto8 декабря, 01:35 • 6670 просмотра
Трамп разочарован, что Зеленский "не ознакомился" с американским "мирным планом"8 декабря, 02:06 • 17564 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне04:16 • 17352 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 3664 просмотра
публикации
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 12259 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 61877 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 71313 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 82694 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 104093 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Сумская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 12259 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 47619 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 58063 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 59025 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 73088 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
Financial Times
Фильм

В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Командование ВС рф на Покровском направлении скрывает реальные потери, оформляя погибших как "СЗЧ". Это позволяет им скрыть количество "двухсотых" и избежать претензий от родственников.

В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"

Командование ВС рф на Покровском направлении скрывает реальные потери, оформляя погибших как "СЗЧ". Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", пишет УНН.

Агенты "АТЕШ" внутри 30-й отдельной механизированной бригады фиксируют системную практику: после масштабных потерь командование намеренно оформляет погибших как "самовольно оставивших часть". Так они скрывают реальное количество "двухсотых" и избегают претензий со стороны родственников

- говорится в сообщении.

В бригаде уже создали отдельные списки, куда вносят сотни фамилий, представляя убитых как беглецов. Личному составу открыто говорят, что ""СЗЧ" — это проще, чем объяснять родственникам, где тело". Такую схему применяют и к тем, кто пропал во время хаотичных штурмов города, и к тем, кого "обнулили" заградительные отряды.

За последний год масштабы фиктивных ""СЗЧ"" выросли в разы. Как сообщают наши агенты: "Из количества этих „сочников" уже можно собрать целую бригаду".

Такая практика полностью разрушает остатки доверия между бойцами. Солдаты понимают, что в любой момент их могут "списать" как беглецов, даже если они погибли в бою. Это вызывает страх, агрессию и стремительное падение морального состояния. Дисциплина разложена, командованию не доверяют, а боеспособность подразделения деградирует с каждым новым штурмом

- добавили в АТЕШ.

Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"02.12.25, 07:42 • 11373 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине