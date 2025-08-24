Зима близко: возле Говерлы выпал первый снег
Киев • УНН
На урочище Заросляк возле Говерлы зафиксированы первые снегопады этого сезона. Высокогорье Карпат покрывается снегом, готовясь к зиме.
На урочище Заросляк вблизи Говерлы зафиксировали первый снег этого сезона, пишет УНН со ссылкой на соцсети.
Детали
На урочище Заросляк, расположенном вблизи самой высокой вершины Украины – Говерлы, зафиксировали первые в этом сезоне снеговые осадки. Высокогорье Карпат покрывается белым одеялом, готовясь к приближению зимнего сезона.
Напомним
Ранее УНН писал, что средиземноморский циклон Lukas смещается на восток, вызывая дожди на юге, востоке и в центре. На День Независимости в Украине ожидаются кратковременные дожди в западных, северных и центральных областях.