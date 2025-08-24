Зима близко: возле Говерлы выпал первый снег

$41.220.00
47.980.00
ukenru
07:11 • 1590 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
05:50 • 6934 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 45926 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 50040 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 28150 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 52903 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34004 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 34978 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26437 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25739 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
49%
746мм
Популярные новости
Пентагон месяцами блокировал удары Украины по России дальнобойными ракетами - WSJ23 августа, 23:09 • 5230 просмотра
Пограничники показали уничтожение дронами вражеской телевышки и склада горючего оккупантов24 августа, 00:01 • 6266 просмотра
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto24 августа, 00:24 • 14714 просмотра
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно24 августа, 01:39 • 8580 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW24 августа, 02:03 • 12192 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 6938 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 45928 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 30781 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 43255 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 32491 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Марк Карни
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Европа
Курская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 34978 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 22001 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 23550 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 26254 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 33214 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
КАБ-500
ATACMS
Крылатая ракета

Зима близко: возле Говерлы выпал первый снег

Киев • УНН

 • 224 просмотра

На урочище Заросляк возле Говерлы зафиксированы первые снегопады этого сезона. Высокогорье Карпат покрывается снегом, готовясь к зиме.

Зима близко: возле Говерлы выпал первый снег

На урочище Заросляк вблизи Говерлы зафиксировали первый снег этого сезона, пишет УНН со ссылкой на соцсети.

Детали

На урочище Заросляк, расположенном вблизи самой высокой вершины Украины – Говерлы, зафиксировали первые в этом сезоне снеговые осадки. Высокогорье Карпат покрывается белым одеялом, готовясь к приближению зимнего сезона.

Напомним

Ранее УНН писал, что средиземноморский циклон Lukas смещается на восток, вызывая дожди на юге, востоке и в центре. На День Независимости в Украине ожидаются кратковременные дожди в западных, северных и центральных областях.

Алена Уткина

Погода и окружающая среда
Карпатские горы
Украина