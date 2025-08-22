Циклон Lukas змінює погоду: де очікувати дощів та прохолоди на вихідних

Середземноморський циклон 23 серпня зміститься східніше, на заході та півночі - сухо, дощі - на сході та півдні, де так довго чекали опадів. На День Незалежності, 24 серпня, дощитиме у частині областей, але в кінці серпня спека ще себе покаже, повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Середземноморський циклон Lukas з потужної циклонічної системи, з "двоюрідними братами" Severin та Roger, уже завтра поступово зміщуватиметься у східному напрямку. Наш циклон із "діточками", з атмосферними фронтами, 23-го серпня, поїдуть далі до своїх українських родичів. Західна частина та північ України вже махатимуть дощам сонячними хусточками, тут прояснить, а ось центр, схід та нарешті (ура!) південна частина України побудуть у дощах, яких вони так чекають - написала Діденко.

З її слів, якщо стисліше, то завтра, 23 серпня, на заході та півночі без опадів, атмосферний тиск підвищиться, а на півдні, сході та в центрі - дощі, грози.

Температура повітря 23 серпня в більшості областей України буде невисокою, становитиме вдень +18...+24, місцями +16...+19 градусів, на сході +25...+30 градусів.

У Києві на День прапора без істотних опадів, температура повітря впродовж дня +20...+22 градуси.

24 серпня в столиці є ймовірність невеликого дощу, буде вітряно та +18...+20 градусів.

"На День Незалежності в Україні короткочасні дощі найбільш ймовірні у західних областях, місцями на півночі та в центрі, а ось на півдні та на сході - без опадів", - повідомила синоптик.

Температура повітря 24 серпня на заході +15...+19 градусів, на півночі та в центрі +18...+23 градуси, на півдні та на сході +23...+28 градусів.

"Атмосфера лагідно вказує на поважний вік літа, родичі-фронти перед шкільним роком шастають із заходу на схід, ночі холоднішають. Але лише вам по секрету - в кінці серпня спека ще себе покаже", - зазначила Діденко.

