Ексклюзив
11:30 • 1728 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 5268 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 6052 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 9268 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 8144 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 12156 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21546 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 42468 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37471 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 48690 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Циклон Lukas змінює погоду: де очікувати дощів та прохолоди на вихідних

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Середземноморський циклон Lukas зміщується на схід, спричиняючи дощі на півдні, сході та в центрі. На День Незалежності в Україні очікуються короткочасні дощі у західних, північних та центральних областях.

Циклон Lukas змінює погоду: де очікувати дощів та прохолоди на вихідних

Середземноморський циклон 23 серпня зміститься східніше, на заході та півночі - сухо, дощі - на сході та півдні, де так довго чекали опадів. На День Незалежності, 24 серпня, дощитиме у частині областей, але в кінці серпня спека ще себе покаже, повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

Середземноморський циклон Lukas з потужної циклонічної системи, з "двоюрідними братами" Severin та Roger, уже завтра поступово зміщуватиметься у східному напрямку. Наш циклон із "діточками", з атмосферними фронтами, 23-го серпня, поїдуть далі до своїх українських родичів. Західна частина та північ України вже махатимуть дощам сонячними хусточками, тут прояснить, а ось центр, схід та нарешті (ура!) південна частина України побудуть у дощах, яких вони так чекають

- написала Діденко.

З її слів, якщо стисліше, то завтра, 23 серпня, на заході та півночі без опадів, атмосферний тиск підвищиться, а на півдні, сході та в центрі - дощі, грози.

Температура повітря 23 серпня в більшості областей України буде невисокою, становитиме вдень +18...+24, місцями +16...+19 градусів, на сході +25...+30 градусів.

У Києві на День прапора без істотних опадів, температура повітря впродовж дня +20...+22 градуси.

24 серпня в столиці є ймовірність невеликого дощу, буде вітряно та +18...+20 градусів.

"На День Незалежності в Україні короткочасні дощі найбільш ймовірні у західних областях, місцями на півночі та в центрі, а ось на півдні та на сході - без опадів", - повідомила синоптик.

Температура повітря 24 серпня на заході +15...+19 градусів, на півночі та в центрі +18...+23 градуси, на півдні та на сході +23...+28 градусів.

"Атмосфера лагідно вказує на поважний вік літа, родичі-фронти перед шкільним роком шастають із заходу на схід, ночі холоднішають. Але лише вам по секрету - в кінці серпня спека ще себе покаже", - зазначила Діденко.

Україну накриє середземноморський циклон: прогноз погоди на 22 серпня21.08.25, 09:10 • 7478 переглядiв

Юлія Шрамко

