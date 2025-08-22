Циклон Lukas меняет погоду: где ожидать дождей и прохлады на выходных

$41.220.16
Эксклюзив
11:30 • 1504 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 4996 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 5934 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 9154 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 8058 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 12129 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 21518 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 42417 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37461 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 48637 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18 • 19414 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине
22 августа, 02:43 • 18951 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейком
22 августа, 03:12 • 16035 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине
22 августа, 04:16 • 8038 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"
08:13 • 9824 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
11:30 • 1474 просмотра
Эксклюзив
11:30 • 1474 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
11:01 • 4962 просмотра
Эксклюзив
11:01 • 4962 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
21 августа, 14:24 • 42409 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду
21 августа, 14:05 • 14051 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 12:13 • 48629 просмотра
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 48629 просмотра
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Великобритания
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
10:17 • 2644 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18 • 19418 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
20 августа, 12:51 • 86928 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
20 августа, 12:45 • 80201 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
20 августа, 11:47 • 77989 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Лекарственные средства
Криптовалюта

Циклон Lukas меняет погоду: где ожидать дождей и прохлады на выходных

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Средиземноморский циклон Лукас смещается на восток, вызывая дожди на юге, востоке и в центре. На День Независимости в Украине ожидаются кратковременные дожди в западных, северных и центральных областях.

Циклон Lukas меняет погоду: где ожидать дождей и прохлады на выходных

Средиземноморский циклон 23 августа сместится восточнее, на западе и севере - сухо, дожди - на востоке и юге, где так долго ждали осадков. На День Независимости, 24 августа, будет дождливо в части областей, но в конце августа жара еще себя покажет, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Средиземноморский циклон Lukas из мощной циклонической системы, с "двоюродными братьями" Severin и Roger, уже завтра постепенно будет смещаться в восточном направлении. Наш циклон с "деточками", с атмосферными фронтами, 23-го августа, поедут дальше к своим украинским родственникам. Западная часть и север Украины уже будут махать дождям солнечными платочками, здесь прояснит, а вот центр, восток и наконец (ура!) южная часть Украины побудут в дождях, которых они так ждут

- написала Диденко.

По ее словам, если короче, то завтра, 23 августа, на западе и севере без осадков, атмосферное давление повысится, а на юге, востоке и в центре - дожди, грозы.

Температура воздуха 23 августа в большинстве областей Украины будет невысокой, составит днем +18...+24, местами +16...+19 градусов, на востоке +25...+30 градусов.

В Киеве на День флага без существенных осадков, температура воздуха в течение дня +20...+22 градуса.

24 августа в столице есть вероятность небольшого дождя, будет ветрено и +18...+20 градусов.

"На День Независимости в Украине кратковременные дожди наиболее вероятны в западных областях, местами на севере и в центре, а вот на юге и на востоке - без осадков", - сообщила синоптик.

Температура воздуха 24 августа на западе +15...+19 градусов, на севере и в центре +18...+23 градуса, на юге и на востоке +23...+28 градусов.

"Атмосфера ласково указывает на почтенный возраст лета, родственники-фронты перед школьным годом шастают с запада на восток, ночи холодеют. Но только вам по секрету - в конце августа жара еще себя покажет", - отметила Диденко.

Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа21.08.25, 09:10 • 7478 просмотров

Юлия Шрамко

