Циклон Lukas меняет погоду: где ожидать дождей и прохлады на выходных
Киев • УНН
Средиземноморский циклон Лукас смещается на восток, вызывая дожди на юге, востоке и в центре. На День Независимости в Украине ожидаются кратковременные дожди в западных, северных и центральных областях.
Средиземноморский циклон 23 августа сместится восточнее, на западе и севере - сухо, дожди - на востоке и юге, где так долго ждали осадков. На День Независимости, 24 августа, будет дождливо в части областей, но в конце августа жара еще себя покажет, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Средиземноморский циклон Lukas из мощной циклонической системы, с "двоюродными братьями" Severin и Roger, уже завтра постепенно будет смещаться в восточном направлении. Наш циклон с "деточками", с атмосферными фронтами, 23-го августа, поедут дальше к своим украинским родственникам. Западная часть и север Украины уже будут махать дождям солнечными платочками, здесь прояснит, а вот центр, восток и наконец (ура!) южная часть Украины побудут в дождях, которых они так ждут
По ее словам, если короче, то завтра, 23 августа, на западе и севере без осадков, атмосферное давление повысится, а на юге, востоке и в центре - дожди, грозы.
Температура воздуха 23 августа в большинстве областей Украины будет невысокой, составит днем +18...+24, местами +16...+19 градусов, на востоке +25...+30 градусов.
В Киеве на День флага без существенных осадков, температура воздуха в течение дня +20...+22 градуса.
24 августа в столице есть вероятность небольшого дождя, будет ветрено и +18...+20 градусов.
"На День Независимости в Украине кратковременные дожди наиболее вероятны в западных областях, местами на севере и в центре, а вот на юге и на востоке - без осадков", - сообщила синоптик.
Температура воздуха 24 августа на западе +15...+19 градусов, на севере и в центре +18...+23 градуса, на юге и на востоке +23...+28 градусов.
"Атмосфера ласково указывает на почтенный возраст лета, родственники-фронты перед школьным годом шастают с запада на восток, ночи холодеют. Но только вам по секрету - в конце августа жара еще себя покажет", - отметила Диденко.
