Циклон Lukas меняет погоду: где ожидать дождей и прохлады на выходных

Средиземноморский циклон 23 августа сместится восточнее, на западе и севере - сухо, дожди - на востоке и юге, где так долго ждали осадков. На День Независимости, 24 августа, будет дождливо в части областей, но в конце августа жара еще себя покажет, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Средиземноморский циклон Lukas из мощной циклонической системы, с "двоюродными братьями" Severin и Roger, уже завтра постепенно будет смещаться в восточном направлении. Наш циклон с "деточками", с атмосферными фронтами, 23-го августа, поедут дальше к своим украинским родственникам. Западная часть и север Украины уже будут махать дождям солнечными платочками, здесь прояснит, а вот центр, восток и наконец (ура!) южная часть Украины побудут в дождях, которых они так ждут