Львів встановив новий температурний рекорд 25 серпня 2025
Київ • УНН
25 серпня Львів прокинувся з несподіваним "прохолодним подарунком" від природи. У місті зафіксували рекордно низьку температуру для цього дня – всього +4,3°C. Це абсолютний мінімум за весь період спостережень. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, пише УНН.
Попередній рекорд належав ще 1964 року, коли стовпчик термометра опустився до +6,2°C. Таким чином, цьогорічне серпневе ранкове повітря стало найпрохолоднішим за останні шість десятиліть.
Метеорологи Львівського регіонального центру зазначають, що така різка зміна температури пов’язана з активним вторгненням холодних повітряних мас із півночі. Для львів’ян це стало відчутним контрастом після традиційно теплих серпневих днів.
Хоча спека ще може повернутися, цей рекорд нагадує, наскільки мінливою та непередбачуваною буває погода навіть наприкінці літа.
На горі Піп Іван Чорногірський 24 серпня зафіксовано перший снігопад. Температура повітря на вершині становить +1°C, а рятувальники попереджають про небезпеку.
Раніше УНН писав, що на урочищі Заросляк біля Говерли зафіксовано перші снігові опади цього сезону. Високогір'я Карпат вкривається снігом, готуючись до зими.