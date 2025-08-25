$41.220.00
Ексклюзив
06:07 • 6178 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 10632 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 8240 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 21146 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 38680 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 38166 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 35736 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 49988 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 83096 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64708 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Макрон привітав українців з Днем Незалежності українською мовою та запевнив у підтримці24 серпня, 20:48
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29
Львів встановив новий температурний рекорд 25 серпня 2025

Київ • УНН

 • 524 перегляди

У Львові 25 серпня зафіксували рекордно низьку температуру +4,3°C, що є абсолютним мінімумом за весь період спостережень. Попередній рекорд 1964 року становив +6,2°C.

Львів встановив новий температурний рекорд

25 серпня Львів прокинувся з несподіваним "прохолодним подарунком" від природи. У місті зафіксували рекордно низьку температуру для цього дня – всього +4,3°C. Це абсолютний мінімум за весь період спостережень. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, пише УНН.

Деталі

Попередній рекорд належав ще 1964 року, коли стовпчик термометра опустився до +6,2°C. Таким чином, цьогорічне серпневе ранкове повітря стало найпрохолоднішим за останні шість десятиліть.

Метеорологи Львівського регіонального центру зазначають, що така різка зміна температури пов’язана з активним вторгненням холодних повітряних мас із півночі. Для львів’ян це стало відчутним контрастом після традиційно теплих серпневих днів.

Хоча спека ще може повернутися, цей рекорд нагадує, наскільки мінливою та непередбачуваною буває погода навіть наприкінці літа.

Нагадаємо

На горі Піп Іван Чорногірський 24 серпня зафіксовано перший снігопад. Температура повітря на вершині становить +1°C, а рятувальники попереджають про небезпеку.

Раніше УНН писав, що на урочищі Заросляк біля Говерли зафіксовано перші снігові опади цього сезону. Високогір'я Карпат вкривається снігом, готуючись до зими.

Степан Гафтко

Погода та довкілля
Карпати
Україна
Львів