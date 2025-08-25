Непогода оставила без света часть жителей 4 областей, потребление упало - Укрэнерго

Потребление электроэнергии уменьшилось, но стоит перенести активное энергопотребление на период 10:00-16:00. Из-за непогоды полностью или частично обесточены 28 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 25 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 11,6% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу", - говорится в сообщении.

Причина таких изменений, как указано, – существенное снижение температуры воздуха на всей территории Украины. А также установление ясной погоды во всех регионах, кроме части восточных и северных областей. "Это обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", - пояснили в НЭК.

Вчера, 24 августа, суточный максимум потребления был вечером - на 3,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья. Причина - существенно более прохладная погода во всех регионах, по сравнению с ситуацией неделю назад.

"Учитывая погодные условия, сегодня целесообразно перенести активное энергопотребление на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00", - подчеркнули в компании.

По данным Минэнерго при этом, "по состоянию на 25 августа система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено".

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильные порывы ветра) – на утро полностью или частично были обесточены 28 населенных пунктов в четырех областях", - сказано в сообщении.

Бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях. "Заживление всех обесточенных абонентов ожидается до конца текущих суток", - отметили в НЭК.

В Полтавской области аварийно отключился свет из-за непогоды