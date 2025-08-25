$41.280.07
Эксклюзив
06:07 • 13713 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 18170 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 12489 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 24626 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 42065 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 39609 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 37132 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 53654 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 86742 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 65282 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Непогода оставила без света часть жителей 4 областей, потребление упало - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 576 просмотра

В Украине снизилось потребление электроэнергии из-за похолодания. Однако 28 населенных пунктов обесточены из-за непогоды.

Непогода оставила без света часть жителей 4 областей, потребление упало - Укрэнерго

Потребление электроэнергии уменьшилось, но стоит перенести активное энергопотребление на период 10:00-16:00. Из-за непогоды полностью или частично обесточены 28 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 25 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 11,6% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу", - говорится в сообщении.

Причина таких изменений, как указано, – существенное снижение температуры воздуха на всей территории Украины. А также установление ясной погоды во всех регионах, кроме части восточных и северных областей. "Это обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети", - пояснили в НЭК.

Вчера, 24 августа, суточный максимум потребления был вечером - на 3,7% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья. Причина - существенно более прохладная погода во всех регионах, по сравнению с ситуацией неделю назад.

"Учитывая погодные условия, сегодня целесообразно перенести активное энергопотребление на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00", - подчеркнули в компании.

По данным Минэнерго при этом, "по состоянию на 25 августа система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено".

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза, сильные порывы ветра) – на утро полностью или частично были обесточены 28 населенных пунктов в четырех областях", - сказано в сообщении.

Бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях. "Заживление всех обесточенных абонентов ожидается до конца текущих суток", - отметили в НЭК.

