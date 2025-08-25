Негода залишила без світла частину жителів 4 областей, споживання впало - Укренерго

$41.280.07
Ексклюзив
06:07 • 13404 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 17746 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 12306 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 24440 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 41891 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 39532 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 37047 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 53417 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 86502 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 65241 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo25 серпня, 00:29
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 13404 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 17746 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 53417 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 86502 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 53441 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Денис Шмигаль
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Канада
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Шахед-136
Євро
Крилата ракета

Негода залишила без світла частину жителів 4 областей, споживання впало - Укренерго

Київ • УНН

 • 326 перегляди

В Україні знизилось споживання електроенергії через похолодання. Проте 28 населених пунктів знеструмлені через негоду.

Негода залишила без світла частину жителів 4 областей, споживання впало - Укренерго

Споживання електроенергії зменшилося, але варто перенести активне енергоспоживання на період 10:00-16:00. Через негоду повністю або частково знеструмлені 28 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 25 серпня, станом на 9:30, воно було на 11,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю", - ідеться у повідомленні.

Причина таких змін, як вказано, – суттєве зниження температури повітря на всій території України. А також встановлення ясної погоди в усіх регіонах, крім частини східних та північних областей. "Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили у НЕК.

Учора, 24 серпня, добовий максимум споживання був увечері - на 3,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина - суттєво прохолодніша погода в усіх регіонах, порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - наголосили у компанії.

За даними Міненерго при цьому, "станом на 25 серпня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".

Негода

"Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 28 населених пунктів у чотирьох областях", - сказано у повідомленні.

Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. "Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця поточної доби", - зазначили в НЕК.

На Полтавщині аварійно відключилося світло через негоду25.08.25, 08:26 • 1794 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаПогода та довкілля
Електроенергія
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна