Негода залишила без світла частину жителів 4 областей, споживання впало - Укренерго

Споживання електроенергії зменшилося, але варто перенести активне енергоспоживання на період 10:00-16:00. Через негоду повністю або частково знеструмлені 28 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 25 серпня, станом на 9:30, воно було на 11,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю", - ідеться у повідомленні.

Причина таких змін, як вказано, – суттєве зниження температури повітря на всій території України. А також встановлення ясної погоди в усіх регіонах, крім частини східних та північних областей. "Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", - пояснили у НЕК.

Учора, 24 серпня, добовий максимум споживання був увечері - на 3,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі. Причина - суттєво прохолодніша погода в усіх регіонах, порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні доцільно перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", - наголосили у компанії.

За даними Міненерго при цьому, "станом на 25 серпня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".

Негода

"Через несприятливі погодні умови (гроза, сильні пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 28 населених пунктів у чотирьох областях", - сказано у повідомленні.

Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. "Заживлення усіх знеструмлених абонентів очікується до кінця поточної доби", - зазначили в НЕК.

На Полтавщині аварійно відключилося світло через негоду