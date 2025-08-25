На Полтавщині аварійно відключилося світло через негоду
Київ • УНН
На Полтавщині в чотирьох громадах зафіксовано аварійні відключення електроенергії через несприятливі погодні умови. Без світла залишились 179 юридичних та 1543 побутових споживачів.
У Полтавській області сталося аварійне відключення електроенергії через негоду, зачепило понад 1,5 тис. осель, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у понеділок, пише УНН.
Унаслідок несприятливих погодних умов сталося аварійне відключення електроенергії в Шишацькій, Глобинській, Миргородській та Кобеляцькій територіальних громадах
За даними АТ "Полтаваобленерго", без світла залишились 179 юридичних та 1543 побутових споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, зазначив голова ОВА.
