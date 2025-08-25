На Полтавщині аварійно відключилося світло через негоду

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 серпня, 13:49 • 17675 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 34975 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 36110 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 34210 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 46269 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 79717 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64143 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34523 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 57122 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35752 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.7м/с
67%
749мм
Популярнi новини
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 5182 перегляди
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14 • 5488 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39 • 6416 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11 • 5544 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo00:29 • 3580 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 46269 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 79717 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 47353 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 61214 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 47575 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 46155 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 31501 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 32225 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 34985 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 40795 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Twitter
Північний потік — 2

На Полтавщині аварійно відключилося світло через негоду

Київ • УНН

 • 148 перегляди

На Полтавщині в чотирьох громадах зафіксовано аварійні відключення електроенергії через несприятливі погодні умови. Без світла залишились 179 юридичних та 1543 побутових споживачів.

На Полтавщині аварійно відключилося світло через негоду

У Полтавській області сталося аварійне відключення електроенергії через негоду, зачепило понад 1,5 тис. осель, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у понеділок, пише УНН.

Унаслідок несприятливих погодних умов сталося аварійне відключення електроенергії в Шишацькій, Глобинській, Миргородській та Кобеляцькій територіальних громадах

- повідомив Когут.

За даними АТ "Полтаваобленерго", без світла залишились 179 юридичних та 1543 побутових споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, зазначив голова ОВА.

Прохолодно, але майже без опадів: якої погоди очікувати 25 серпня25.08.25, 06:59 • 1242 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НППогода та довкілля
Електроенергія
Полтавська область