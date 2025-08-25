Прохолодно, але майже без опадів: якої погоди очікувати 25 серпня
Київ • УНН
25 серпня на більшості території України очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ пройде на Волині та Рівненщині, решта території без опадів.
У понеділок, 25 серпня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень на Волині та Рівненщині пройде короткочасний дощ, на решті території без опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; в Карпатах вдень 11-16°
У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 18-20°.
