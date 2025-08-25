Прохолодно, але майже без опадів: якої погоди очікувати 25 серпня

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 серпня, 13:49 • 15791 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 31062 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 34342 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 32497 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 43626 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 77480 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 63263 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34130 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56913 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35647 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
91%
749мм
Популярнi новини
Власна зброя й техніка для захисту України: Зеленський і Карні побачили новітні оборонні розробкиPhoto24 серпня, 17:59 • 4180 перегляди
Віцепрезидент США прогнозує мирне врегулювання в Україні протягом півроку24 серпня, 18:03 • 4296 перегляди
"Використав національне свято": Сіярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині в День Незалежності24 серпня, 18:31 • 15146 перегляди
"Внутрішні загрози": Угорщина та Словаччина руйнують Європу з середини - депутат Європарламенту24 серпня, 19:28 • 5428 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф22:39 • 3562 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 43614 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 77473 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 46171 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 59956 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 46499 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 45453 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 30825 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 31596 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 34301 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 40228 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Крилата ракета
Північний потік — 2

Прохолодно, але майже без опадів: якої погоди очікувати 25 серпня

Київ • УНН

 • 12 перегляди

25 серпня на більшості території України очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ пройде на Волині та Рівненщині, решта території без опадів.

Прохолодно, але майже без опадів: якої погоди очікувати 25 серпня

У понеділок, 25 серпня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень на Волині та Рівненщині пройде короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; в Карпатах вдень 11-16°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 18-20°.

День примирливого поцілунку та День народженні бляшанки: що ще відзначають 25 серпня25.08.25, 06:30 • 486 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Рівненська область
Київська область
Волинська область
Карпати
Україна
Київ