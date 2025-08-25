$41.220.00
24 серпня, 13:49 • 15234 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 29941 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 33874 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 32048 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 42884 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 76926 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 63077 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34068 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56887 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35632 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
День примирливого поцілунку та День народженні бляшанки: що ще відзначають 25 серпня

Київ • УНН

 • 90 перегляди

25 серпня відзначають День примирливого поцілунку та народження бляшанки. Цього дня також з'явилася операційна система Linux, а віряни святкують перенесення мощей апостола Варфоломія.

День примирливого поцілунку та День народженні бляшанки: що ще відзначають 25 серпня

Сьогодні, 25 серпня, відзначають День примирливого поцілунку та День народженні бляшанки - консервної банки, яка стала справжнім проривом у харчовій промисловості, пише УНН.

День примирливого поцілунку

Свято бере початок у Великій Британії XIX століття, де його започаткували як символ миру в стосунках. Сьогодні День примирливого поцілунку відзначають у багатьох країнах світу, і він залишається нагадуванням про цінність прощення та нових початків.

Час від часу конфлікти трапляються в кожного – чи то з рідними, друзями, чи з коханою людиною. Суперечки, образи або навіть гучні скандали – усе це частина життя. Проте сьогоднішнє свято нагадує: настав час відкласти образи, припинити боротьбу та зробити перший крок до миру.

День примирливого поцілунку закликає забути про старі образи – від дрібної суперечки до затяжної ворожнечі. Знайдіть сили пробачити, примиріться, а фінальним акордом нехай стане поцілунок. Кажуть, у закоханих це взагалі найприємніший момент після сварки, а дехто жартує, що іноді конфлікти виникають лише заради такого солодкого завершення.

День народження операційної системи Linux

25 серпня 1991 року студент Гельсінського університету Лінус Торвальдс завершив роботу над власною операційною системою, яка згодом отримала назву Linux. Спершу він прагнув створити домашній аналог Unix, яким користувався в університеті, й розглядав проєкт лише як навчальне хобі.

Натхненням стала платформа Minix, створена з освітньою метою, однак амбіції Торвальдса вийшли далеко за її межі. Назва Linux з’явилася як комбінація імені автора та Unix - і швидко закріпилася, попри початкову ідею перейменувати систему на Freax.

Уже через кілька років Linux поширилася по всьому світу, ставши основою для мільйонів персональних комп’ютерів, серверів і мобільних пристроїв.

Google розкрив, скільки енергії насправді споживає чат-бот на основі штучного інтелекту22.08.25, 21:20 • 4703 перегляди

День народження бляшанки

На перший погляд ця дата може здаватися жартівливою, проте саме завдяки появі бляшанки людство отримало можливість зберігати їжу місяцями й навіть роками без втрати смаку та користі. Консервна банка стала справжнім проривом у харчовій промисловості та побуті, дозволивши транспортувати продукти на великі відстані та робити їх доступними у будь-який сезон.

Саме тому консервна банка вважається одним із найважливіших винаходів, який значно полегшив життя мільйонам людей. День, присвячений їй, чудова нагода віддати шану тим, хто зробив цей винахід.

МОЗ офіційно визначило вимоги до нутриціологів: що зміниться для професії 23.08.25, 16:37 • 4104 перегляди

12-й тиждень після П'ятдесятниці

12-й тиждень після П’ятдесятниці у 2025 році припадає на період із 25 по 31 серпня. Цей час у церковному календарі вважається частиною післясвяткового періоду, коли віруючі продовжують духовне осмислення подій Зіслання Святого Духа та утверджують свою віру у повсякденному житті.

У цей тиждень особлива увага приділяється молитвам за єдність Церкви та мир у суспільстві, за родини та дітей, а також за душі тих, хто відійшов від життя. Традиційно у храмах читають псалми та уривки з Євангелія, які нагадують про любов, смирення та служіння ближньому.

Перенесення мощів апостола Варфоломія (VI)

25 серпня віряни відзначають свято перенесення мощів апостола Варфоломія (VI).

Апостол Варфоломій постраждав за Христа в Албанії Вірменській (нині Баку) у 71 році, де після його мученицької кончини зберігалися святі мощі. Вони приносили численні чудеса та навертали невіруючих до Христа. За імператора Анастасія (491–518) мощі були перенесені до новозбудованого міста Анастасіуполь (або Дару) і перебували там до кінця VI століття.

Коли місто захопив перський цар Хозрой, християни взяли ковчег із мощами й намагалися врятувати святиню, несучи її до берегів Чорного моря. Жерці кинули ковчег у море разом із чотирма іншими святинями мучеників Папіана, Лукіана, Григорія та Акакія, але ковчеги чудесним чином не потонули і допливли до Італії.

Ковчег із мощами апостола Варфоломія пристав до берега біля острова Ліпарі, де єпископ Агафон разом із кліром урочисто переніс його до церкви. Там від мощей витікало зцілювальне миро. Святині залишалися на Ліпарі до середини IX століття, а потім християнські купці перевезли їх у місто Беневент, де їх з великим почестями помістили в головній церкві.

Єленський: упц мп приховує від вірян припис Державної служби з етнополітики і дезінформує про його зміст20.08.25, 17:34 • 3722 перегляди

Альона Уткіна

