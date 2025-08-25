День примирительного поцелуя и День рождения жестяной банки: что еще отмечают 25 августа

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 августа, 13:49 • 15993 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 31462 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 34491 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 32630 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 43878 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 77688 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 63331 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34159 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56929 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35655 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
91%
749мм
Популярные новости
"Использовал национальный праздник": Сийярто обвинил Зеленского в угрозах Венгрии в День Независимости24 августа, 18:31 • 15316 просмотра
«Внутренние угрозы»: Венгрия и Словакия разрушают Европу изнутри – депутат Европарламента24 августа, 19:28 • 5550 просмотра
Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинахVideo22:14 • 2902 просмотра
"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ22:39 • 3666 просмотра
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненыеPhoto23:11 • 2856 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 43890 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 77698 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 46296 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 60097 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 46628 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Карни
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 45543 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 30911 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 31680 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 34398 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 40305 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Твиттер
Крылатая ракета
Северный поток — 2

День примирительного поцелуя и День рождения жестяной банки: что еще отмечают 25 августа

Киев • УНН

 • 628 просмотра

25 августа отмечают День примирительного поцелуя и рождение жестяной банки. В этот день также появилась операционная система Linux, а верующие празднуют перенесение мощей апостола Варфоломея.

День примирительного поцелуя и День рождения жестяной банки: что еще отмечают 25 августа

Сегодня, 25 августа, отмечают День примирительного поцелуя и День рождения жестянки - консервной банки, которая стала настоящим прорывом в пищевой промышленности, пишет УНН.

День примирительного поцелуя

Праздник берет начало в Великобритании XIX века, где его учредили как символ мира в отношениях. Сегодня День примирительного поцелуя отмечают во многих странах мира, и он остается напоминанием о ценности прощения и новых начал.

Время от времени конфликты случаются у каждого – будь то с родными, друзьями или с любимым человеком. Споры, обиды или даже громкие скандалы – все это часть жизни. Однако сегодняшний праздник напоминает: пришло время отложить обиды, прекратить борьбу и сделать первый шаг к миру.

День примирительного поцелуя призывает забыть о старых обидах – от мелкого спора до затяжной вражды. Найдите силы простить, примиритесь, а финальным аккордом пусть станет поцелуй. Говорят, у влюбленных это вообще самый приятный момент после ссоры, а кое-кто шутит, что иногда конфликты возникают только ради такого сладкого завершения.

День рождения операционной системы Linux

25 августа 1991 года студент Хельсинкского университета Линус Торвальдс завершил работу над собственной операционной системой, которая впоследствии получила название Linux. Сначала он стремился создать домашний аналог Unix, которым пользовался в университете, и рассматривал проект лишь как учебное хобби.

Вдохновением стала платформа Minix, созданная с образовательной целью, однако амбиции Торвальдса вышли далеко за ее пределы. Название Linux появилось как комбинация имени автора и Unix - и быстро закрепилось, несмотря на первоначальную идею переименовать систему в Freax.

Уже через несколько лет Linux распространилась по всему миру, став основой для миллионов персональных компьютеров, серверов и мобильных устройств.

Google раскрыл, сколько энергии на самом деле потребляет чат-бот на основе искусственного интеллекта22.08.25, 21:20 • 4714 просмотров

День рождения жестянки

На первый взгляд эта дата может казаться шуточной, однако именно благодаря появлению жестянки человечество получило возможность хранить пищу месяцами и даже годами без потери вкуса и пользы. Консервная банка стала настоящим прорывом в пищевой промышленности и быту, позволив транспортировать продукты на большие расстояния и делать их доступными в любой сезон.

Именно поэтому консервная банка считается одним из важнейших изобретений, значительно облегчивших жизнь миллионам людей. День, посвященный ей, прекрасная возможность отдать дань уважения тем, кто сделал это изобретение.

Минздрав официально определил требования к нутрициологам: что изменится для профессии23.08.25, 16:37 • 4106 просмотров

12-я неделя после Пятидесятницы

12-я неделя после Пятидесятницы в 2025 году приходится на период с 25 по 31 августа. Это время в церковном календаре считается частью послепраздничного периода, когда верующие продолжают духовное осмысление событий Сошествия Святого Духа и утверждают свою веру в повседневной жизни.

В эту неделю особое внимание уделяется молитвам за единство Церкви и мир в обществе, за семьи и детей, а также за души тех, кто отошел от жизни. Традиционно в храмах читают псалмы и отрывки из Евангелия, напоминающие о любви, смирении и служении ближнему.

Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI)

25 августа верующие отмечают праздник перенесения мощей апостола Варфоломея (VI).

Апостол Варфоломей пострадал за Христа в Албании Армянской (ныне Баку) в 71 году, где после его мученической кончины хранились святые мощи. Они приносили многочисленные чудеса и обращали неверующих ко Христу. При императоре Анастасии (491–518) мощи были перенесены в новопостроенный город Анастасиуполь (или Дару) и пребывали там до конца VI века.

Когда город захватил персидский царь Хосров, христиане взяли ковчег с мощами и пытались спасти святыню, неся ее к берегам Черного моря. Жрецы бросили ковчег в море вместе с четырьмя другими святынями мучеников Папиана, Лукиана, Григория и Акакия, но ковчеги чудесным образом не утонули и доплыли до Италии.

Ковчег с мощами апостола Варфоломея пристал к берегу у острова Липари, где епископ Агафон вместе с клиром торжественно перенес его в церковь. Там от мощей истекало исцеляющее миро. Святыни оставались на Липари до середины IX века, а затем христианские купцы перевезли их в город Беневент, где их с большими почестями поместили в главной церкви.

Еленский: упц мп скрывает от верующих предписание Государственной службы по этнополитике и дезинформирует о его содержании20.08.25, 17:34 • 3724 просмотра

Алена Уткина

Общество