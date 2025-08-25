День примирительного поцелуя и День рождения жестяной банки: что еще отмечают 25 августа

Сегодня, 25 августа, отмечают День примирительного поцелуя и День рождения жестянки - консервной банки, которая стала настоящим прорывом в пищевой промышленности, пишет УНН.

День примирительного поцелуя

Праздник берет начало в Великобритании XIX века, где его учредили как символ мира в отношениях. Сегодня День примирительного поцелуя отмечают во многих странах мира, и он остается напоминанием о ценности прощения и новых начал.

Время от времени конфликты случаются у каждого – будь то с родными, друзьями или с любимым человеком. Споры, обиды или даже громкие скандалы – все это часть жизни. Однако сегодняшний праздник напоминает: пришло время отложить обиды, прекратить борьбу и сделать первый шаг к миру.

День примирительного поцелуя призывает забыть о старых обидах – от мелкого спора до затяжной вражды. Найдите силы простить, примиритесь, а финальным аккордом пусть станет поцелуй. Говорят, у влюбленных это вообще самый приятный момент после ссоры, а кое-кто шутит, что иногда конфликты возникают только ради такого сладкого завершения.

День рождения операционной системы Linux

25 августа 1991 года студент Хельсинкского университета Линус Торвальдс завершил работу над собственной операционной системой, которая впоследствии получила название Linux. Сначала он стремился создать домашний аналог Unix, которым пользовался в университете, и рассматривал проект лишь как учебное хобби.

Вдохновением стала платформа Minix, созданная с образовательной целью, однако амбиции Торвальдса вышли далеко за ее пределы. Название Linux появилось как комбинация имени автора и Unix - и быстро закрепилось, несмотря на первоначальную идею переименовать систему в Freax.

Уже через несколько лет Linux распространилась по всему миру, став основой для миллионов персональных компьютеров, серверов и мобильных устройств.

День рождения жестянки

На первый взгляд эта дата может казаться шуточной, однако именно благодаря появлению жестянки человечество получило возможность хранить пищу месяцами и даже годами без потери вкуса и пользы. Консервная банка стала настоящим прорывом в пищевой промышленности и быту, позволив транспортировать продукты на большие расстояния и делать их доступными в любой сезон.

Именно поэтому консервная банка считается одним из важнейших изобретений, значительно облегчивших жизнь миллионам людей. День, посвященный ей, прекрасная возможность отдать дань уважения тем, кто сделал это изобретение.

12-я неделя после Пятидесятницы

12-я неделя после Пятидесятницы в 2025 году приходится на период с 25 по 31 августа. Это время в церковном календаре считается частью послепраздничного периода, когда верующие продолжают духовное осмысление событий Сошествия Святого Духа и утверждают свою веру в повседневной жизни.

В эту неделю особое внимание уделяется молитвам за единство Церкви и мир в обществе, за семьи и детей, а также за души тех, кто отошел от жизни. Традиционно в храмах читают псалмы и отрывки из Евангелия, напоминающие о любви, смирении и служении ближнему.

Перенесение мощей апостола Варфоломея (VI)

25 августа верующие отмечают праздник перенесения мощей апостола Варфоломея (VI).

Апостол Варфоломей пострадал за Христа в Албании Армянской (ныне Баку) в 71 году, где после его мученической кончины хранились святые мощи. Они приносили многочисленные чудеса и обращали неверующих ко Христу. При императоре Анастасии (491–518) мощи были перенесены в новопостроенный город Анастасиуполь (или Дару) и пребывали там до конца VI века.

Когда город захватил персидский царь Хосров, христиане взяли ковчег с мощами и пытались спасти святыню, неся ее к берегам Черного моря. Жрецы бросили ковчег в море вместе с четырьмя другими святынями мучеников Папиана, Лукиана, Григория и Акакия, но ковчеги чудесным образом не утонули и доплыли до Италии.

Ковчег с мощами апостола Варфоломея пристал к берегу у острова Липари, где епископ Агафон вместе с клиром торжественно перенес его в церковь. Там от мощей истекало исцеляющее миро. Святыни оставались на Липари до середины IX века, а затем христианские купцы перевезли их в город Беневент, где их с большими почестями поместили в главной церкви.

