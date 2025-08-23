Минздрав официально определил требования к нутрициологам: что изменится для профессии
Минздрав официально закрепил профессию нутрициолога и определил требования к специалистам. Документ детализирует задачи нутрициолога, его функции и необходимые знания.
Минздрав официально закрепил профессию нутрициолога и определил требования к специалистам, которые могут работать в этой области. Об этом говорится в приказе министра здравоохранения Виктора Ляшко, передает УНН.
В декабре 2024 года по предложению Министерства здравоохранения было осовременено 8 названий должностей в сфере здравоохранения и внесены новые названия профессий, в частности "Нутрициолог".
11 августа Минздрав принял приказ о детализации требований к нутрициологам.
В частности, документ определяет задачи нутрициолога как мониторинг пищевого статуса и нутритивное сопровождение пациентов с целью обеспечения оптимального поступления энергии и питательных веществ для удовлетворения потребностей организма.
Также нутрициолог, в частности, может:
⦁ консультировать пациентов для изучения особенностей текущего питания и предоставления индивидуальных рекомендаций по уменьшению вероятности негативного влияния определенных пищевых привычек и нарушений баланса пищевых продуктов и веществ на состояние здоровья;
⦁ оказывать консультативную поддержку пациентам с избыточной или недостаточной массой тела с разработкой персонифицированного плана питания, направленного на оптимизацию калорийности, питательной ценности диеты и улучшение пищевых привычек;
⦁ при наличии соответствующих показаний назначать пероральное дополнительное питание, энтеральное и парентеральное питание, осуществляет мониторинг эффективности и безопасности диетических интервенций;
⦁ сотрудничать с врачами различных специальностей, медицинскими сестрами и другими работниками сферы здравоохранения с целью обеспечения нутритивного сопровождения пациентов;
⦁ участвовать в контроле работы пищеблоков учреждений здравоохранения и кейтеринговых служб для обеспечения бесперебойного, качественного и безопасного питания пациентов.
Нутрициолог должен, в частности, знать:
⦁ законодательство о здравоохранении и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов управления и учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений, профессиональную деятельность нутрициолога, организацию оказания медицинской и реабилитационной помощи населению;
⦁ анатомию, физиологию и патологию органов системы пищеварения;
⦁ физиологию и патологию белкового, липидного, углеводного, водно-минерального обмена, кислотно-щелочного баланса;
⦁ биохимию пищи и питания;
⦁ характеристики энергетической и питательной ценности основных пищевых продуктов;
⦁ современные теории и модели питания, влияние потребления основных пищевых продуктов и напитков для профилактики, лечения заболеваний и с целью продвижения здоровья;
⦁ результаты последних национальных и международных исследований по изучению фактического питания, влияния моделей питания и потребления отдельных групп пищевых продуктов на основные показатели здоровья населения;
⦁ особенности питания людей разных возрастных групп;
⦁ принципы адаптации питания пациентов после оперативных вмешательств, при острых и хронических патологических состояниях.
Кроме того, среди требований - это высшее образование первого (бакалаврского) уровня по специальности "Терапия и реабилитация" области знаний "Здравоохранение и социальное обеспечение" (специализация по диплому "Нутрициология"). Непрерывное профессиональное развитие. Без требований к стажу работы.
Отмечается, что до 1 января 2030 года к работе на должности "нутрициолог" допускаются также лица, получившие высшее образование первого (бакалаврского) уровня по специальности "Общественное здоровье" области знаний "Здравоохранение и социальное обеспечение" (образовательная программа по диплому "Нутрициология")."
