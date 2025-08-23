МОЗ офіційно визначило вимоги до нутриціологів: що зміниться для професії

МОЗ офіційно закріпило професію нутриціолога та визначило вимоги до фахівців, які можуть працювати у цій галузі. Про це йдеться в наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, передає УНН.

Деталі

У грудні 2024 року за пропозицією Міністерства охорони здоров’я було осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров’я, та внесено нові назви професій, зокрема "Нутриціолог".

11 серпня МОЗ ухвалило наказ щодо деталізації вимог до нутриціологів.

Зокрема, документ визначає завдання нутриціолога як моніторинг харчового статусу та нутритивний супровід пацієнтів з метою забезпечення оптимального надходження енергії та поживних речовин для задоволення потреб організму.

Також нутриціолог, зокрема, може:

⦁ консультувати пацієнтів для вивчення особливостей поточного харчування та надання індивідуальних рекомендацій зі зменшення ймовірності негативного впливу певних харчових звичок та порушень балансу харчових продуктів і речовин на стан здоров’я;

⦁ надавати консультативну підтримку пацієнтам із надмірною або недостатньою масою тіла із розробкою персоніфікованого плану харчування, спрямованого на оптимізацію калорійності, поживної цінності дієти та поліпшення харчових звичок;

⦁ при наявності відповідних показань призначати пероральне додаткове харчування, ентеральне та парентеральне харчування, здійснює моніторинг ефективності та безпечності дієтичних інтервенцій;

⦁ співпрацювати з лікарями різних спеціальностей, медичними сестрами та іншим працівниками сфери охорони здоров’я з метою забезпечення нутритивного супроводу пацієнтів;

⦁ брати участь у контролі роботи харчоблоків закладів охорони здоров’я та кейтерингових служб для забезпечення безперебійного, якісного та безпечного харчування пацієнтів.

Нутриціолог повинен, зокрема, знати:

⦁ законодавство про охорону здоров’я та нормативноправові акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, професійну діяльність нутриціолога, організацію надання медичної та реабілітаційної допомоги населенню;

⦁ анатомію, фізіологію і патологію органів системи травлення;

⦁ фізіологію та патологію білкового, ліпідного, вуглеводного, водномінерального обміну, кислотно-лужного балансу;

⦁ біохімію їжі та харчування;

⦁ характеристики енергетичної та поживної цінності основних харчових продуктів;

⦁ сучасні теорії та моделі харчування, вплив споживання основних харчових продуктів і напоїв для профілактики, лікування захворювань та з метою промоції здоров’я;

⦁ результати останніх національних та міжнародних досліджень із вивчення фактичного харчування, впливу моделей харчування та споживання окремих груп харчових продуктів на основні показники здоров’я населення;

⦁ особливості харчування людей різних вікових груп;

⦁ принципи адаптації харчування пацієнтів після оперативних втручань, при гострих та хронічних патологічних станах.

Держава надаватиме службове житло медикам у селах: Кабмін затвердив новий порядок

Окрім того, серед вимог - це вища освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Терапія та реабілітація" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" (спеціалізація за дипломом "Нутриціологія"). Безперервний професійний розвиток. Без вимог до стажу роботи.

Зазначається, що до 1 січня 2030 року до роботи на посаді "нутриціолог" допускаються також особи, які здобули вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Громадське здоров’я" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" (освітня програма за дипломом "Нутриціологія")."

Учені знайшли докази, що Ozempic може звернути назад старіння - ЗМІ