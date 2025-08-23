МОЗ офіційно визначило вимоги до нутриціологів: що зміниться для професії

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 19009 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 18785 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 20082 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 13476 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 35151 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 29975 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 26511 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25083 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24635 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13807 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.9м/с
46%
744мм
Популярнi новини
Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар23 серпня, 04:55 • 9798 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 17693 перегляди
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідкиPhotoVideo07:59 • 9080 перегляди
Ранкова атака рф на Київ: поліція показала дрон, який впавPhoto09:13 • 5678 перегляди
Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ09:52 • 9174 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 19006 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 17746 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 20079 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 23890 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 35149 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Віктор Ляшко
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 26510 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 16927 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 18884 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 21639 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 29248 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
КАБ-500
КАБ-250

МОЗ офіційно визначило вимоги до нутриціологів: що зміниться для професії

Київ • УНН

 • 206 перегляди

МОЗ офіційно закріпило професію нутриціолога та визначило вимоги до фахівців. Документ деталізує завдання нутриціолога, його функції та необхідні знання.

МОЗ офіційно визначило вимоги до нутриціологів: що зміниться для професії

МОЗ офіційно закріпило професію нутриціолога та визначило вимоги до фахівців, які можуть працювати у цій галузі. Про це йдеться в наказі міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, передає УНН.

Деталі

У грудні 2024 року за пропозицією Міністерства охорони здоров’я було осучаснено 8 назв посад у сфері охорони здоров’я, та внесено нові назви професій, зокрема "Нутриціолог".

11 серпня МОЗ ухвалило наказ щодо деталізації вимог до нутриціологів.

Зокрема, документ визначає завдання нутриціолога як моніторинг харчового статусу та нутритивний супровід пацієнтів з метою забезпечення оптимального надходження енергії та поживних речовин для задоволення потреб організму.

Також нутриціолог, зокрема, може:

⦁ консультувати пацієнтів для вивчення особливостей поточного харчування та надання індивідуальних рекомендацій зі зменшення ймовірності негативного впливу певних харчових звичок та порушень балансу харчових продуктів і речовин на стан здоров’я;

⦁ надавати консультативну підтримку пацієнтам із надмірною або недостатньою масою тіла із розробкою персоніфікованого плану харчування, спрямованого на оптимізацію калорійності, поживної цінності дієти та поліпшення харчових звичок;

⦁ при наявності відповідних показань призначати пероральне додаткове харчування, ентеральне та парентеральне харчування, здійснює моніторинг ефективності та безпечності дієтичних інтервенцій;

⦁ співпрацювати з лікарями різних спеціальностей, медичними сестрами та іншим працівниками сфери охорони здоров’я з метою забезпечення нутритивного супроводу пацієнтів;

⦁ брати участь у контролі роботи харчоблоків закладів охорони здоров’я та кейтерингових служб для забезпечення безперебійного, якісного та безпечного харчування пацієнтів.

Нутриціолог повинен, зокрема, знати:

⦁ законодавство про охорону здоров’я та нормативноправові акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів, професійну діяльність нутриціолога, організацію надання медичної та реабілітаційної допомоги населенню;

⦁ анатомію, фізіологію і патологію органів системи травлення;

⦁ фізіологію та патологію білкового, ліпідного, вуглеводного, водномінерального обміну, кислотно-лужного балансу;

⦁ біохімію їжі та харчування;

⦁ характеристики енергетичної та поживної цінності основних харчових продуктів;

⦁ сучасні теорії та моделі харчування, вплив споживання основних харчових продуктів і напоїв для профілактики, лікування захворювань та з метою промоції здоров’я;

⦁ результати останніх національних та міжнародних досліджень із вивчення фактичного харчування, впливу моделей харчування та споживання окремих груп харчових продуктів на основні показники здоров’я населення;

⦁ особливості харчування людей різних вікових груп;

⦁ принципи адаптації харчування пацієнтів після оперативних втручань, при гострих та хронічних патологічних станах.

Держава надаватиме службове житло медикам у селах: Кабмін затвердив новий порядок04.08.25, 17:48 • 3163 перегляди

Окрім того, серед вимог - це вища освіта першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Терапія та реабілітація" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" (спеціалізація за дипломом "Нутриціологія"). Безперервний професійний розвиток. Без вимог до стажу роботи.

Зазначається, що до 1 січня 2030 року до роботи на посаді "нутриціолог" допускаються також особи, які здобули вищу освіту першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю "Громадське здоров’я" галузі знань "Охорона здоров’я та соціальне забезпечення" (освітня програма за дипломом "Нутриціологія")."

Учені знайшли докази, що Ozempic може звернути назад старіння - ЗМІ09.08.25, 12:33 • 4037 переглядiв

Анна Мурашко

СуспільствоЗдоров'я
Освіта
Віктор Ляшко