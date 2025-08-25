Прохладно, но почти без осадков: какой погоды ожидать 25 августа
Киев • УНН
25 августа на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь пройдет на Волыни и Ровенщине, остальная территория без осадков.
В понедельник, 25 августа, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, днем на Волыни и Ровенщине пройдет кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с. Температура днем 15-20°, в южной части 19-24°; в Карпатах днем 11-16°
В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 18-20°.
День примирительного поцелуя и День рождения жестяной банки: что еще отмечают 25 августа25.08.25, 06:30 • 494 просмотра