В Полтавской области аварийно отключился свет из-за непогоды

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
05:46 • 844 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 2756 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 18370 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 35967 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 36668 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 34699 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 47102 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 80434 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 64351 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 34654 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.9м/с
65%
749мм
Популярные новости
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 6364 просмотра
Пекин провел первые в мире игры гуманоидных роботов: 500 «спортсменов» соревновались в 26 дисциплинахVideo24 августа, 22:14 • 6658 просмотра
"Вам не нужно указывать украинскому президенту": Сибига ответил на критику Венгрии и призвал стать независимыми от РФ24 августа, 22:39 • 7480 просмотра
В москве произошел взрыв в детском магазине: есть погибший и раненыеPhoto24 августа, 23:11 • 6596 просмотра
Вражеские дроны атаковали Сумскую и Роменскую общины: деталиVideo00:29 • 4436 просмотра
публикации
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 844 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 47102 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 80434 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 47842 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 61738 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Марк Карни
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Канада
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 46443 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 31784 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 32487 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 35257 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 41037 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Крылатая ракета
Твиттер
Шахед-136

В Полтавской области аварийно отключился свет из-за непогоды

Киев • УНН

 • 714 просмотра

На Полтавщине в четырех громадах зафиксированы аварийные отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Без света остались 179 юридических и 1543 бытовых потребителя.

В Полтавской области аварийно отключился свет из-за непогоды

В Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за непогоды, затронувшее более 1,5 тыс. домов, сообщил врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в понедельник, пишет УНН.

В результате неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в Шишацкой, Глобинской, Миргородской и Кобеляцкой территориальных громадах

- сообщил Когут.

По данным АО "Полтаваоблэнерго", без света остались 179 юридических и 1543 бытовых потребителя. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, указал глава ОВА.

Прохладно, но почти без осадков: какой погоды ожидать 25 августа25.08.25, 06:59 • 1516 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Электроэнергия
Полтавская область