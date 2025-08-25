В Полтавской области аварийно отключился свет из-за непогоды
Киев • УНН
На Полтавщине в четырех громадах зафиксированы аварийные отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Без света остались 179 юридических и 1543 бытовых потребителя.
В Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии из-за непогоды, затронувшее более 1,5 тыс. домов, сообщил врио главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в понедельник, пишет УНН.
В результате неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроэнергии в Шишацкой, Глобинской, Миргородской и Кобеляцкой территориальных громадах
По данным АО "Полтаваоблэнерго", без света остались 179 юридических и 1543 бытовых потребителя. Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, указал глава ОВА.
Прохладно, но почти без осадков: какой погоды ожидать 25 августа25.08.25, 06:59 • 1516 просмотров