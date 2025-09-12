$41.310.10
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 9016 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 19621 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 19797 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 18830 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 30151 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 18950 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 17028 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 39967 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40596 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Названа лучшая астрономическая фотография 2025 года

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Объявлены победители конкурса "Астрономический фотограф года". Главную награду получила работа "Ядро Андромеды", второе место заняла фотография Большой кометы 2024 года.

Названа лучшая астрономическая фотография 2025 года

Ежегодный конкурс "Астрономический фотограф года" определил победителей. Главную награду получила работа "Ядро Андромеды" Вэйтана Ляна, Ци Янга и Чухун Ю. Лучшие снимки, показывающие красоту космоса, будут представлены на выставке в Национальной галерее, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Судьи объявили победившие снимки ежегодного конкурса Королевской обсерватории Гринвича. Фотографии будут выставлены в Национальном морском музее в Лондоне с пятницы.

Общим победителем стала работа "Ядро Андромеды" Вэйтана Ляна, Ци Янга и Чухун Ю 

- пишет издание.

Второе место занял молодой фотограф Голден Аймар, запечатлевший Большую комету 2024 года.

Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных26.08.25, 17:13 • 79385 просмотров

Алена Уткина

Новости Мира
Лондон