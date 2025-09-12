Названа лучшая астрономическая фотография 2025 года

Ежегодный конкурс "Астрономический фотограф года" определил победителей. Главную награду получила работа "Ядро Андромеды" Вэйтана Ляна, Ци Янга и Чухун Ю. Лучшие снимки, показывающие красоту космоса, будут представлены на выставке в Национальной галерее, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Судьи объявили победившие снимки ежегодного конкурса Королевской обсерватории Гринвича. Фотографии будут выставлены в Национальном морском музее в Лондоне с пятницы.

Общим победителем стала работа "Ядро Андромеды" Вэйтана Ляна, Ци Янга и Чухун Ю - пишет издание.

Второе место занял молодой фотограф Голден Аймар, запечатлевший Большую комету 2024 года.

