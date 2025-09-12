Названа лучшая астрономическая фотография 2025 года
Объявлены победители конкурса "Астрономический фотограф года". Главную награду получила работа "Ядро Андромеды", второе место заняла фотография Большой кометы 2024 года.
Ежегодный конкурс "Астрономический фотограф года" определил победителей. Главную награду получила работа "Ядро Андромеды" Вэйтана Ляна, Ци Янга и Чухун Ю. Лучшие снимки, показывающие красоту космоса, будут представлены на выставке в Национальной галерее, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Судьи объявили победившие снимки ежегодного конкурса Королевской обсерватории Гринвича. Фотографии будут выставлены в Национальном морском музее в Лондоне с пятницы.
Общим победителем стала работа "Ядро Андромеды" Вэйтана Ляна, Ци Янга и Чухун Ю
Второе место занял молодой фотограф Голден Аймар, запечатлевший Большую комету 2024 года.
