Не только NASA, но и ООН следит за межзвездной кометой 3I/ATLAS, которая максимально приблизится к Земле 19 декабря

Международная сеть предупреждения об астероидах ООН (IAWN) активно отслеживает межзвездную комету 3I/ATLAS, которая 19 декабря максимально сблизится с Землей на расстояние около 270 миллионов километров. Это наблюдение является частью кампании, направленной на совершенствование технических возможностей измерения путей комет и астероидов. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.

Как сообщил Джеймс Бауэр, главный исследователь узла малых тел в IAWN, сеть, которую координирует NASA и которая объединяет более 80 обсерваторий по всему миру, проводит кампанию наблюдений за этим объектом. 3I/ATLAS стала первым межзвездным телом, которое отслеживают с начала кампаний IAWN в 2017 году.

Идея этих кампаний на самом деле заключается в том, чтобы усилить технические возможности измерения положения астероидов и комет на небе, что мы называем астрометрией – объяснил Бауэр.

Исследователи тестируют новый метод астрометрии, который может быть полезен для планирования возможных миссий космических аппаратов к подобным кометам в будущем.

Бауэр отметил, что хотя 3I/ATLAS возникла за пределами Солнечной системы, она демонстрирует классическое кометное поведение. Несмотря на это, есть трудности с точным измерением ее положения из-за изменчивости яркости и нестабильности ее комы (облака газа и пыли). По результатам кампании IAWN планирует опубликовать выводы в рецензируемом журнале в следующем году.

