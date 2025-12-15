Не только NASA, но и ООН следит за межзвездной кометой 3I/ATLAS, которая максимально приблизится к Земле 19 декабря

$42.190.08
49.470.05
ukenru
Эксклюзив
14:20 • 790 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
14:19 • 694 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Эксклюзив
13:38 • 6714 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 11039 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 14710 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17558 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 18806 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 19995 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18592 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 19072 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.7м/с
84%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15 декабря, 04:45 • 22788 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 28651 просмотра
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 4276 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 14466 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 13768 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 6702 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 4112 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 13890 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 74724 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 91384 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 20621 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 37941 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 39318 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 43797 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 78576 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ми-8
The Washington Post

Не только NASA, но и ООН следит за межзвездной кометой 3I/ATLAS, которая максимально приблизится к Земле 19 декабря

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Международная сеть предупреждения об астероидах IAWN отслеживает межзвездную комету 3I/ATLAS, которая 19 декабря приблизится к Земле на 270 миллионов километров. Это наблюдение является частью кампании по совершенствованию измерения путей комет и астероидов.

Не только NASA, но и ООН следит за межзвездной кометой 3I/ATLAS, которая максимально приблизится к Земле 19 декабря
Фото: Josep M. Trigo-Rodríguez/B06 Montseny Observatory

Международная сеть предупреждения об астероидах ООН (IAWN) активно отслеживает межзвездную комету 3I/ATLAS, которая 19 декабря максимально сблизится с Землей на расстояние около 270 миллионов километров. Это наблюдение является частью кампании, направленной на совершенствование технических возможностей измерения путей комет и астероидов. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Джеймс Бауэр, главный исследователь узла малых тел в IAWN, сеть, которую координирует NASA и которая объединяет более 80 обсерваторий по всему миру, проводит кампанию наблюдений за этим объектом. 3I/ATLAS стала первым межзвездным телом, которое отслеживают с начала кампаний IAWN в 2017 году.

Переходный центр Цвикки в Калифорнии. Фото: Caltech / Palomar
Переходный центр Цвикки в Калифорнии. Фото: Caltech / Palomar

Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной26.08.25, 09:39 • 140782 просмотра

Идея этих кампаний на самом деле заключается в том, чтобы усилить технические возможности измерения положения астероидов и комет на небе, что мы называем астрометрией 

– объяснил Бауэр. 

Исследователи тестируют новый метод астрометрии, который может быть полезен для планирования возможных миссий космических аппаратов к подобным кометам в будущем.

Бауэр отметил, что хотя 3I/ATLAS возникла за пределами Солнечной системы, она демонстрирует классическое кометное поведение. Несмотря на это, есть трудности с точным измерением ее положения из-за изменчивости яркости и нестабильности ее комы (облака газа и пыли). По результатам кампании IAWN планирует опубликовать выводы в рецензируемом журнале в следующем году.

Названа лучшая астрономическая фотография 2025 года12.09.25, 18:27 • 4807 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Метеорит
НАСА