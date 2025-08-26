$41.280.07
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В ночь на 26 августа над Украиной зафиксировали странный луч света, который двигался и оставлял световой след. Явление наблюдали также во Франции и Германии, специалисты рассматривают версии кометы, атмосферного явления или ракетного запуска.

Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной

В ночь на 26 августа небосклон Украины озарил странный луч света, который заметили жители из разных регионов страны. Зрелище вызвало волну обсуждений и гипотез не только в Украине, но и в соседних странах Европы. Об этом сообщают пользователи соцсетей, пишет УНН.

Детали

Во вторничную ночь тысячи украинцев стали свидетелями загадочного небесного феномена. На темном фоне звездного неба внезапно появился яркий тонкий луч, который, по словам очевидцев, двигался и оставлял после себя своеобразный световой след. Зрелище длилось мгновенно – в течение нескольких секунд, но успело зафиксироваться как на камеры, так и в памяти тех, кто его видел.

Непонятное явление наблюдали не только над Киевом, но и во многих других регионах страны, в том числе и над Днепропетровщиной. А впоследствии в сети начали появляться сообщения об аналогичных случаях во Франции и Германии, что лишь добавило загадочности ситуации.

Специалисты пока воздерживаются от официальных объяснений, однако уже появилось несколько версий. Одни связывают это с появлением кометы C/2023 A3 (Цзицзиньшань – ATLAS), известной своим длинным хвостом, образующимся под действием солнечного света. Другие склоняются к гипотезе атмосферного явления, так называемого "светового столба", который возникает вследствие отражения света от кристаллов льда в холодном воздухе.

Впрочем, среди пользователей сети активно обсуждается еще одна возможность: что загадочный луч мог быть следствием ракетного запуска, когда выхлопные газы создают яркий инверсионный след в небе.

Пока окончательного ответа нет. Однако именно неопределенность делает это событие еще более интригующим и заставляет ждать комментариев астрономов и метеорологов, которые смогут раскрыть истинную природу этого небесного явления.

Степан Гафтко

