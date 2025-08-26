Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною
Київ • УНН
У ніч на 26 серпня над Україною зафіксували дивний промінь світла, який рухався та залишав світловий слід. Явище спостерігали також у Франції та Німеччині, фахівці розглядають версії комети, атмосферного явища або ракетного запуску.
У ніч на 26 серпня небосхил України осяяв дивний промінь світла, який помітили жителі з різних регіонів країни. Видовище викликало хвилю обговорень і гіпотез не лише в Україні, а й у сусідніх країнах Європи. Про це повідомляють користувачі соцмереж, пише УНН.
Деталі
У вівторкову ніч тисячі українців стали свідками загадкового небесного феномену. На темному тлі зоряного неба раптово з’явився яскравий тонкий промінь, який, за словами очевидців, рухався та залишав після себе своєрідний світловий слід. Видовище тривало миттєво – протягом кількох секунд, але встигло зафіксуватися як на камери, так і в пам’яті тих, хто його бачив.
Незрозуміле явище спостерігали не лише над Києвом, але й у багатьох інших регіонах країни, зокрема і над Дніпропетровщиною. А згодом у мережі почали з’являтися повідомлення про аналогічні випадки у Франції та Німеччині, що лише додало загадковості ситуації.
Фахівці наразі утримуються від офіційних пояснень, однак уже з’явилося кілька версій. Одні пов’язують це з появою комети C/2023 A3 (Цзицзіньшань – ATLAS), відомої своїм довгим хвостом, що утворюється під дією сонячного світла. Інші схиляються до гіпотези атмосферного явища, так званого "світлового стовпа", який виникає внаслідок відбиття світла від кристалів льоду у холодному повітрі.
Втім, серед користувачів мережі активно обговорюється ще одна можливість: що загадковий промінь міг бути наслідком ракетного запуску, коли вихлопні гази створюють яскравий інверсійний слід у небі.
Наразі остаточної відповіді немає. Проте саме невизначеність робить цю подію ще більш інтригуючою і змушує чекати на коментарі астрономів та метеорологів, які зможуть розкрити справжню природу цього небесного явища.
