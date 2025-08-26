$41.430.15
06:24 • 6600 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 6326 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 17926 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 105381 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 68826 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 67373 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 194367 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 186061 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70539 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67625 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

У ніч на 26 серпня над Україною зафіксували дивний промінь світла, який рухався та залишав світловий слід. Явище спостерігали також у Франції та Німеччині, фахівці розглядають версії комети, атмосферного явища або ракетного запуску.

Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною

У ніч на 26 серпня небосхил України осяяв дивний промінь світла, який помітили жителі з різних регіонів країни. Видовище викликало хвилю обговорень і гіпотез не лише в Україні, а й у сусідніх країнах Європи. Про це повідомляють користувачі соцмереж, пише УНН.

Деталі

У вівторкову ніч тисячі українців стали свідками загадкового небесного феномену. На темному тлі зоряного неба раптово з’явився яскравий тонкий промінь, який, за словами очевидців, рухався та залишав після себе своєрідний світловий слід. Видовище тривало миттєво – протягом кількох секунд, але встигло зафіксуватися як на камери, так і в пам’яті тих, хто його бачив.

Незрозуміле явище спостерігали не лише над Києвом, але й у багатьох інших регіонах країни, зокрема і над Дніпропетровщиною. А згодом у мережі почали з’являтися повідомлення про аналогічні випадки у Франції та Німеччині, що лише додало загадковості ситуації.

Фахівці наразі утримуються від офіційних пояснень, однак уже з’явилося кілька версій. Одні пов’язують це з появою комети C/2023 A3 (Цзицзіньшань – ATLAS), відомої своїм довгим хвостом, що утворюється під дією сонячного світла. Інші схиляються до гіпотези атмосферного явища, так званого "світлового стовпа", який виникає внаслідок відбиття світла від кристалів льоду у холодному повітрі.

Втім, серед користувачів мережі активно обговорюється ще одна можливість: що загадковий промінь міг бути наслідком ракетного запуску, коли вихлопні гази створюють яскравий інверсійний слід у небі.

Наразі остаточної відповіді немає. Проте саме невизначеність робить цю подію ще більш інтригуючою і змушує чекати на коментарі астрономів та метеорологів, які зможуть розкрити справжню природу цього небесного явища.

Степан Гафтко

УНН LiteПогода та довкілля
