10:27 • 4142 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 20265 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 22412 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 35183 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 39123 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 61958 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 42778 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51126 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 74285 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 29265 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW
19 вересня, 03:11 • 5736 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відео
05:36 • 16707 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги
07:04 • 16104 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
07:55 • 11380 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
08:27 • 7220 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 35167 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
18 вересня, 11:39 • 48904 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 74275 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронт
18 вересня, 08:58 • 53470 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 53426 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
10:57 • 322 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
10:18 • 2146 перегляди
Які светри обов'язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан
18 вересня, 18:24 • 18857 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту
18 вересня, 05:59 • 38112 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою
17 вересня, 18:36 • 36572 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні

Київ • УНН

 • 4130 перегляди

Єврокомісія підтвердила ухвалення нового пакету санкцій проти Росії. Його представлять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Кайя Каллас сьогодні по обіді.

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні

Європейська комісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій ЄС проти росії, його мають представити сьогодні, 19 вересня, повідомила під час брифінгу у п'ятницю речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Ми можемо підтвердити, що Єврокомісія схвалила новий пакет санкцій проти росії, 19-й пакет

- сказала речниця Єврокомісії.

З її слів, його представить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас сьогодні по обіді.

"Президент фон дер Ляєн зробить заяву з цього приводу разом із Верховний представником - віце-президенткою Каллас сьогодні вдень, у якій оголосить саме про цей пакет санкцій", - сказала Піньйо.

19-й пакет санкцій проти рф можуть представити у ЄС вже цього тижня: під прицілом - криптовалюти, банки та енергетика - Bloomberg
18.09.25, 13:45 • 2790 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Європейська комісія
Урсула фон дер Ляєн