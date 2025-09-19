Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні

Європейська комісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій ЄС проти росії, його мають представити сьогодні, 19 вересня, повідомила під час брифінгу у п'ятницю речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.

Ми можемо підтвердити, що Єврокомісія схвалила новий пакет санкцій проти росії, 19-й пакет - сказала речниця Єврокомісії.

З її слів, його представить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас сьогодні по обіді.

"Президент фон дер Ляєн зробить заяву з цього приводу разом із Верховний представником - віце-президенткою Каллас сьогодні вдень, у якій оголосить саме про цей пакет санкцій", - сказала Піньйо.

