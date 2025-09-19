Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
Київ • УНН
Єврокомісія підтвердила ухвалення нового пакету санкцій проти Росії. Його представлять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії ЄС Кайя Каллас сьогодні по обіді.
Європейська комісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій ЄС проти росії, його мають представити сьогодні, 19 вересня, повідомила під час брифінгу у п'ятницю речниця Єврокомісії Паула Піньйо, пише УНН.
Ми можемо підтвердити, що Єврокомісія схвалила новий пакет санкцій проти росії, 19-й пакет
З її слів, його представить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з головою дипломатії ЄС Каєю Каллас сьогодні по обіді.
"Президент фон дер Ляєн зробить заяву з цього приводу разом із Верховний представником - віце-президенткою Каллас сьогодні вдень, у якій оголосить саме про цей пакет санкцій", - сказала Піньйо.
