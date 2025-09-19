$41.250.05
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня
08:43 • 21936 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
07:43 • 23687 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
06:26 • 37523 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 40114 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 62490 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 43162 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 51277 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 75527 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 29307 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня

Киев • УНН

 • 7270 просмотра

Еврокомиссия подтвердила принятие нового пакета санкций против россии. Его представят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Кая Каллас сегодня после обеда.

Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня

Европейская комиссия одобрила новый, 19-й, пакет санкций ЕС против россии, его должны представить сегодня, 19 сентября, сообщила во время брифинга в пятницу пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Мы можем подтвердить, что Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против россии, 19-й пакет

- сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

По ее словам, его представит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с главой дипломатии ЕС Каей Каллас сегодня после обеда.

"Президент фон дер Ляйен сделает заявление по этому поводу вместе с Верховным представителем - вице-президентом Каллас сегодня днем, в котором объявит именно об этом пакете санкций", - сказала Пиньо.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Урсула фон дер Ляйен