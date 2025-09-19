Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня

Европейская комиссия одобрила новый, 19-й, пакет санкций ЕС против россии, его должны представить сегодня, 19 сентября, сообщила во время брифинга в пятницу пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет УНН.

Мы можем подтвердить, что Еврокомиссия одобрила новый пакет санкций против россии, 19-й пакет - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии.

По ее словам, его представит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с главой дипломатии ЕС Каей Каллас сегодня после обеда.

"Президент фон дер Ляйен сделает заявление по этому поводу вместе с Верховным представителем - вице-президентом Каллас сегодня днем, в котором объявит именно об этом пакете санкций", - сказала Пиньо.

