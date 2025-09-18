19-й пакет санкций против РФ могут представить в ЕС уже на этой неделе: под прицелом - криптовалюты, банки и энергетика - Bloomberg

Европейский Союз планирует представить странам-членам свой последний пакет предлагаемых санкций против России уже в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет, 19-й по счету с момента полномасштабного российского вторжения в Украину, будет направлен против криптовалют, банков и энергетики.

В то же время президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии заявил, что предпочитает пошлины санкциям. Отмечается, что США давят на своих союзников в "Большой семерке", чтобы те ввели пошлины в размере до 100% на Китай и Индию за их закупки российской нефти. По мнению Трампа, это должно заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Но вероятно, что это требование не будет поддержано другими членами G7.

Сейчас члены группы семи крупных стран мира работают над пакетом предложений, который они планируют окончательно согласовать в течение следующих двух недель.

