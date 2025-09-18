$41.190.02
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 5790 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 5624 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 7168 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 15132 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 12525 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 37600 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41593 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32426 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31289 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

19-й пакет санкций против РФ могут представить в ЕС уже на этой неделе: под прицелом - криптовалюты, банки и энергетика - Bloomberg

Киев • УНН

 598 просмотра

Европейский Союз представит странам-членам свой 19-й пакет санкций против России 19 сентября. Он будет направлен против криптовалют, банков и энергетики.

19-й пакет санкций против РФ могут представить в ЕС уже на этой неделе: под прицелом - криптовалюты, банки и энергетика - Bloomberg

Европейский Союз планирует представить странам-членам свой последний пакет предлагаемых санкций против России уже в пятницу, 19 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет, 19-й по счету с момента полномасштабного российского вторжения в Украину, будет направлен против криптовалют, банков и энергетики.

В то же время президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии заявил, что предпочитает пошлины санкциям. Отмечается, что США давят на своих союзников в "Большой семерке", чтобы те ввели пошлины в размере до 100% на Китай и Индию за их закупки российской нефти. По мнению Трампа, это должно заставить Путина сесть за стол переговоров с Украиной. Но вероятно, что это требование не будет поддержано другими членами G7.

Сейчас члены группы семи крупных стран мира работают над пакетом предложений, который они планируют окончательно согласовать в течение следующих двух недель.

Еврокомиссия озвучила ожидаемые сроки для 19-го пакета санкций против РФ - Politico18.09.25, 13:21 • 906 просмотров

Евгений Устименко

