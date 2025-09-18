$41.190.02
Еврокомиссия озвучила ожидаемые сроки для 19-го пакета санкций против РФ - Politico

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Европейская комиссия сообщила послам стран-членов ЕС об ожидании 19-го пакета санкций против РФ в пятницу, 19 сентября, или понедельник, 22 сентября. Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость усилить давление на российские банки, энергетические компании и криптовалютные биржи.

Еврокомиссия озвучила ожидаемые сроки для 19-го пакета санкций против РФ - Politico

Европейская комиссия сообщила послам стран-членов ЕС, что им следует ожидать новый, 19-й, пакет санкций против РФ в пятницу, 19 сентября, или понедельник, 22 сентября, в то же время некоторые чиновники надеялись, что он может поступить раньше, со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Ожидалось, что Европейская комиссия опубликует свой 19-й пакет санкций против России в среду. Но амбициозные требования президента США Дональда Трампа к Европе в качестве платы за американские санкции вызвали удивление в Брюсселе, усложнив процесс", - говорится в публикации.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила журналистам в среду, что Еврокомиссия скоро представит 19-й пакет санкций против России. "Россия испытывает Запад, - сказала Каллас. - Если Путин почувствует какую-то слабость, он будет продолжать продвигаться вперед, потому что хочет испытать нас. Европа должна твердо ответить".

"Мы должны сильнее ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптовалютным биржам и судам теневого флота. Лишение Москвы средств для ведения войны крайне важно для прекращения этого конфликта", - сказала Каллас.

В среду Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций в пятницу или понедельник, сообщили два дипломата. Однако, как сообщили источники издания, некоторые официальные лица надеялись, что он может поступить раньше.

- говорится в публикации.

Отмечается, что в ЕС Венгрия и Словакия тормозят прогресс в усилиях по прекращению своей зависимости от российских энергоносителей. И что "Каллас не упомянула сокращение импорта нефти (требование Трампа) в своем списке тем для будущих санкций".

В ЕС планируют усилить новый пакет санкций против рф на фоне давления Трампа: Handelsblatt раскрыло планы по Индии и Китаю17.09.25, 16:58 • 3822 просмотра

Юлия Шрамко

