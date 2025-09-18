Еврокомиссия озвучила ожидаемые сроки для 19-го пакета санкций против РФ - Politico
Киев • УНН
Европейская комиссия сообщила послам стран-членов ЕС об ожидании 19-го пакета санкций против РФ в пятницу, 19 сентября, или понедельник, 22 сентября. Главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула необходимость усилить давление на российские банки, энергетические компании и криптовалютные биржи.
Европейская комиссия сообщила послам стран-членов ЕС, что им следует ожидать новый, 19-й, пакет санкций против РФ в пятницу, 19 сентября, или понедельник, 22 сентября, в то же время некоторые чиновники надеялись, что он может поступить раньше, со ссылкой на источники сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
"Ожидалось, что Европейская комиссия опубликует свой 19-й пакет санкций против России в среду. Но амбициозные требования президента США Дональда Трампа к Европе в качестве платы за американские санкции вызвали удивление в Брюсселе, усложнив процесс", - говорится в публикации.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила журналистам в среду, что Еврокомиссия скоро представит 19-й пакет санкций против России. "Россия испытывает Запад, - сказала Каллас. - Если Путин почувствует какую-то слабость, он будет продолжать продвигаться вперед, потому что хочет испытать нас. Европа должна твердо ответить".
"Мы должны сильнее ударить по российским банкам, энергетическим компаниям, криптовалютным биржам и судам теневого флота. Лишение Москвы средств для ведения войны крайне важно для прекращения этого конфликта", - сказала Каллас.
В среду Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций в пятницу или понедельник, сообщили два дипломата. Однако, как сообщили источники издания, некоторые официальные лица надеялись, что он может поступить раньше.
Отмечается, что в ЕС Венгрия и Словакия тормозят прогресс в усилиях по прекращению своей зависимости от российских энергоносителей. И что "Каллас не упомянула сокращение импорта нефти (требование Трампа) в своем списке тем для будущих санкций".
