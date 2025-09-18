Єврокомісія озвучила очікувані терміни для 19-го пакету санкцій проти рф - Politico

Європейська комісія повідомила послам країн-членів ЄС, що їм слід очікувати новий, 19-й, пакет санкцій проти рф у п'ятницю, 19 вересня, або понеділок, 22 вересня, водночас деякі чиновники сподівалися, що він може надійти раніше, з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Очікувалося, що Європейська комісія опублікує свій 19-й пакет санкцій проти росії в середу. Але амбітні вимоги президента США Дональда Трампа до Європи як плата за американські санкції викликали подив у Брюсселі, ускладнивши процес", - ідеться у публікації.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас повідомила журналістам у середу, що Єврокомісія скоро представить 19-й пакет санкцій проти росії. "росія випробовує Захід, - сказала Каллас. - Якщо путін відчує якусь слабкість, він продовжуватиме просуватися вперед, бо хоче випробувати нас. Європа повинна твердо відповісти".

"Ми повинні сильніше вдарити по російських банках, енергетичних компаніях, криптовалютних біржах та суднах тіньового флоту. Позбавлення москви коштів для ведення війни є вкрай важливим для припинення цього конфлікту", - сказала Каллас.

У середу Єврокомісія повідомила послам країн ЄС, що їм слід очікувати пакет санкцій у п'ятницю або понеділок, повідомили два дипломати. Проте, як повідомили джерела видання, деякі офіційні особи сподівалися, що він може надійти раніше. - ідеться у публікації.

Зазначається, що у ЄС Угорщина та Словаччина гальмують прогрес у зусиллях припинення своєї залежності від російських енергоносіїв. І що "Каллас не згадала скорочення імпорту нафти (вимогу Трампа) у своєму списку тем для майбутніх санкцій".

