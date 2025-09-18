$41.190.02
Ексклюзив
09:39 • 3026 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 3410 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 5462 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 13848 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 11969 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 36744 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41136 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32273 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31139 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 34425 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Єврокомісія озвучила очікувані терміни для 19-го пакету санкцій проти рф - Politico

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Європейська комісія повідомила послам країн-членів ЄС про очікування 19-го пакету санкцій проти рф у п'ятницю, 19 вересня, або понеділок, 22 вересня. Головний дипломат ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності посилити тиск на російські банки, енергетичні компанії та криптовалютні біржі.

Єврокомісія озвучила очікувані терміни для 19-го пакету санкцій проти рф - Politico

Європейська комісія повідомила послам країн-членів ЄС, що їм слід очікувати новий, 19-й, пакет санкцій проти рф у п'ятницю, 19 вересня, або понеділок, 22 вересня, водночас деякі чиновники сподівалися, що він може надійти раніше, з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Очікувалося, що Європейська комісія опублікує свій 19-й пакет санкцій проти росії в середу. Але амбітні вимоги президента США Дональда Трампа до Європи як плата за американські санкції викликали подив у Брюсселі, ускладнивши процес", - ідеться у публікації.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас повідомила журналістам у середу, що Єврокомісія скоро представить 19-й пакет санкцій проти росії. "росія випробовує Захід, - сказала Каллас. - Якщо путін відчує якусь слабкість, він продовжуватиме просуватися вперед, бо хоче випробувати нас. Європа повинна твердо відповісти".

"Ми повинні сильніше вдарити по російських банках, енергетичних компаніях, криптовалютних біржах та суднах тіньового флоту. Позбавлення москви коштів для ведення війни є вкрай важливим для припинення цього конфлікту", - сказала Каллас.

У середу Єврокомісія повідомила послам країн ЄС, що їм слід очікувати пакет санкцій у п'ятницю або понеділок, повідомили два дипломати. Проте, як повідомили джерела видання, деякі офіційні особи сподівалися, що він може надійти раніше.

- ідеться у публікації.

Зазначається, що у ЄС Угорщина та Словаччина гальмують прогрес у зусиллях припинення своєї залежності від російських енергоносіїв. І що "Каллас не згадала скорочення імпорту нафти (вимогу Трампа) у своєму списку тем для майбутніх санкцій".

У ЄС планують посилити новий пакет санкцій проти рф на тлі тиску Трампа: Handelsblatt розкрило плани щодо Індії та Китаю17.09.25, 16:58 • 3824 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Володимир Путін
Кая Каллас
Європейська комісія
Дональд Трамп
Словаччина
Угорщина