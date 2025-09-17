У ЄС планують посилити новий пакет санкцій проти рф на тлі тиску Трампа: Handelsblatt розкрило плани щодо Індії та Китаю

Брюссель планує представити новий пакет санкцій проти рф у п'ятницю, 19 вересня, з повідомляє Handelsblatt, пише УНН.

Деталі

"Єврокомісія планує представити новий, посилений пакет санкцій проти росії цього тижня", - пише видання.

Як зазначається, мета - з одного боку, прискорити загальноєвропейську відмову від російської нафти та газу. "З іншого боку, Єврокомісія хоче посилити тиск на Індію та Китай, які продовжують імпортувати великі обсяги нафти з росії та тим самим підтримувати російську військову економіку", - ідеться у публікації.

Запланований 19-й пакет санкцій ЄС спочатку було несподівано відкладено.

"Замість очікуваного вівторка, пакет тепер має бути представлений у п'ятницю. Як стало відомо Handelsblatt від інсайдерів, Єврокомісія хоче розширити пакет у відповідь на російські провокації та тиск США", - зазначає видання.

Як повідомляється, 19-й пакет санкцій ЄС проти рф націлений на банки, енергетичний сектор та тіньовий флот. "Під тиском США Індія та Китай також опиняються у центрі уваги ЄС", - пише видання.

Зокрема, як повідомляється, "ЄС зараз планує нові санкції проти банків та нафтопереробних заводів в Індії та Китаї, які беруть участь у торгівлі російською нафтою".

