Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У ЄС планують посилити новий пакет санкцій проти рф на тлі тиску Трампа: Handelsblatt розкрило плани щодо Індії та Китаю

Київ • УНН

 • 948 перегляди

Єврокомісія планує представити новий пакет санкцій проти Росії 19 вересня, який має на меті прискорити відмову від російських енергоносіїв. Під тиском США, ЄС також розглядає санкції проти банків та нафтопереробних заводів в Індії та Китаї, що торгують російською нафтою.

У ЄС планують посилити новий пакет санкцій проти рф на тлі тиску Трампа: Handelsblatt розкрило плани щодо Індії та Китаю

Брюссель планує представити новий пакет санкцій проти рф у п'ятницю, 19 вересня, з повідомляє Handelsblatt, пише УНН

Деталі

"Єврокомісія планує представити новий, посилений пакет санкцій проти росії цього тижня", - пише видання.

Як зазначається, мета - з одного боку, прискорити загальноєвропейську відмову від російської нафти та газу. "З іншого боку, Єврокомісія хоче посилити тиск на Індію та Китай, які продовжують імпортувати великі обсяги нафти з росії та тим самим підтримувати російську військову економіку", - ідеться у публікації.

Запланований 19-й пакет санкцій ЄС спочатку було несподівано відкладено.

ЄС відклав представлення 19-го пакету санкцій проти росії після вимог Трампа - Bloomberg16.09.25, 14:01 • 4474 перегляди

"Замість очікуваного вівторка, пакет тепер має бути представлений у п'ятницю. Як стало відомо Handelsblatt від інсайдерів, Єврокомісія хоче розширити пакет у відповідь на російські провокації та тиск США", - зазначає видання.

Як повідомляється, 19-й пакет санкцій ЄС проти рф націлений на банки, енергетичний сектор та тіньовий флот. "Під тиском США Індія та Китай також опиняються у центрі уваги ЄС", - пише видання.

Зокрема, як повідомляється, "ЄС зараз планує нові санкції проти банків та нафтопереробних заводів в Індії та Китаї, які беруть участь у торгівлі російською нафтою".

"Пакет неможливо відкласти": в МЗС відповіли, на якій стадії знаходиться розробка 19 пакету санкцій ЄС проти рф17.09.25, 16:31 • 1030 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Європейська комісія
Індія
Європейський Союз
Брюссель
Китай
Сполучені Штати Америки