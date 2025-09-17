У ЄС планують посилити новий пакет санкцій проти рф на тлі тиску Трампа: Handelsblatt розкрило плани щодо Індії та Китаю
Київ • УНН
Єврокомісія планує представити новий пакет санкцій проти Росії 19 вересня, який має на меті прискорити відмову від російських енергоносіїв. Під тиском США, ЄС також розглядає санкції проти банків та нафтопереробних заводів в Індії та Китаї, що торгують російською нафтою.
Брюссель планує представити новий пакет санкцій проти рф у п'ятницю, 19 вересня, з повідомляє Handelsblatt, пише УНН.
Деталі
"Єврокомісія планує представити новий, посилений пакет санкцій проти росії цього тижня", - пише видання.
Як зазначається, мета - з одного боку, прискорити загальноєвропейську відмову від російської нафти та газу. "З іншого боку, Єврокомісія хоче посилити тиск на Індію та Китай, які продовжують імпортувати великі обсяги нафти з росії та тим самим підтримувати російську військову економіку", - ідеться у публікації.
Запланований 19-й пакет санкцій ЄС спочатку було несподівано відкладено.
"Замість очікуваного вівторка, пакет тепер має бути представлений у п'ятницю. Як стало відомо Handelsblatt від інсайдерів, Єврокомісія хоче розширити пакет у відповідь на російські провокації та тиск США", - зазначає видання.
Як повідомляється, 19-й пакет санкцій ЄС проти рф націлений на банки, енергетичний сектор та тіньовий флот. "Під тиском США Індія та Китай також опиняються у центрі уваги ЄС", - пише видання.
Зокрема, як повідомляється, "ЄС зараз планує нові санкції проти банків та нафтопереробних заводів в Індії та Китаї, які беруть участь у торгівлі російською нафтою".
