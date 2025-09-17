"Пакет неможливо відкласти": в МЗС відповіли, на якій стадії знаходиться розробка 19 пакету санкцій ЄС проти рф

За словами речника МЗС Георгія Тихого, нині тривають дискусії між європейськими партнерами щодо деталей 19-го пакета санкцій, питання відкладення пакета не стоїть. Україна наполягає на ударах по ключових секторах російської економіки - енергетиці, військовій сфері, фінансах та IT, пише УНН.

Деталі

З боку ЄС і США тиск (санкційний – ред.) має бути синхронний, скоординований. Ми вважаємо, що треба якомога швидше рішення ці ухвалювати. Україна, по-перше, і сама презентувала елементи санкційного тиску подальшого, якби хвиль тиску. І ви знаєте, що часто українські пропозиції потрапляють до рішень партнерів, там ви бачили…обмеження в енергетичній сфері, зниження прайс-кепів на нафту, обмеження шляхів обходу санкцій, вторинні санкції, мита, там дуже багато цих всіх елементів - пояснив Тихий.

Він додав, що Україна продовжує наполягати на посиленні санкцій у тих секторах російської економіки, які мають особливе економічне значення.

Там, де можна завдати реального болю путінському режиму. Це військова, енергетична, торгівельно-фінансова IT-сфера, подальші індивідуальні санкції, візові обмеження проти громадян держави-агресора, боротьба з входом санкцій, унеможливлення цього обходу. Ми бачимо, що санкційний тиск зберігається і не вдається його нікому послабити - підкреслив речник.

Він зазначив, що Україна розраховує, що під час данського головування в Раді ЄС санкційний тиск вдасться ще більше. На запитання, чи не відкладається робота на 19 пакетом санкцій, Тихий зазначив, що про це не ідеться.

Пакет неможливо відкласти чи не відкласти. Постійно над кожним пакетом іде робота. Вони ухвалюються консенсусом серед держав-членів. І станом на зараз ми працюємо над побудовою такого консенсусу, говорити про якесь відкладення недоречно. Ба більше, коли нагнітається очікування, що от в цей день ухвалять санкції, це спонукає всіх, хто намагається перешкодити, якісь виключення додати. Це лише підвищує ціну і спонукає їх активізуватись - пояснив речник.

Тихий зазначив, що санкційний пакет обіцяє бути не менш сильним, аніж попередній.

Нагадаємо

Європейський Союз відклав офіційне внесення чергового пакету санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп вимагав суворіших європейських заходів як умову для просування США з власними санкціями.

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії підготувала нові пропозиції для посилення тиску, щоб рф погодилася на припинення вогню. Серед пропозицій - додаткові санкції проти енергетичного та фінансового секторів, конфіскація заморожених російських активів та обмеження доступу росії до західних військових технологій.

Раніше УНН писав, що Європейська комісія незабаром представить новий пакет санкцій проти росії, що охопить криптовалюти, банківський сектор та енергетику. Це посилить економічний тиск на кремль у координації зі США, прискорюючи відмову від імпорту викопного палива з рф.