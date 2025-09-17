"Пакет невозможно отложить": в МИД ответили, на какой стадии находится разработка 19 пакета санкций ЕС против рф

По словам представителя МИД Георгия Тихого, сейчас продолжаются дискуссии между европейскими партнерами относительно деталей 19-го пакета санкций, вопрос отсрочки пакета не стоит. Украина настаивает на ударах по ключевым секторам российской экономики – энергетике, военной сфере, финансам и IT, пишет УНН.

Детали

Со стороны ЕС и США давление (санкционное – ред.) должно быть синхронным, скоординированным. Мы считаем, что нужно как можно скорее эти решения принимать. Украина, во-первых, и сама презентовала элементы санкционного давления дальнейшего, как бы волн давления. И вы знаете, что часто украинские предложения попадают в решения партнеров, там вы видели… ограничения в энергетической сфере, снижение прайс-кэпов на нефть, ограничение путей обхода санкций, вторичные санкции, пошлины, там очень много этих всех элементов - пояснил Тихий.

Он добавил, что Украина продолжает настаивать на усилении санкций в тех секторах российской экономики, которые имеют особое экономическое значение.

Там, где можно нанести реальную боль путинскому режиму. Это военная, энергетическая, торгово-финансовая IT-сфера, дальнейшие индивидуальные санкции, визовые ограничения против граждан государства-агрессора, борьба с входом санкций, невозможность этого обхода. Мы видим, что санкционное давление сохраняется и не удается его никому ослабить - подчеркнул представитель.

Он отметил, что Украина рассчитывает, что во время датского председательства в Совете ЕС санкционное давление удастся еще больше. На вопрос, не откладывается ли работа над 19 пакетом санкций, Тихий отметил, что об этом речь не идет.

Пакет невозможно отложить или не отложить. Постоянно над каждым пакетом идет работа. Они принимаются консенсусом среди государств-членов. И по состоянию на сейчас мы работаем над построением такого консенсуса, говорить о каком-то отложении неуместно. Более того, когда нагнетается ожидание, что вот в этот день примут санкции, это побуждает всех, кто пытается помешать, какие-то исключения добавить. Это лишь повышает цену и побуждает их активизироваться - пояснил представитель.

Тихий отметил, что санкционный пакет обещает быть не менее сильным, чем предыдущий.

Напомним

Европейский Союз отложил официальное внесение очередного пакета санкций против россии после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более строгих европейских мер как условие для продвижения США с собственными санкциями.

Международная рабочая группа по санкциям против россии подготовила новые предложения для усиления давления, чтобы рф согласилась на прекращение огня. Среди предложений - дополнительные санкции против энергетического и финансового секторов, конфискация замороженных российских активов и ограничение доступа россии к западным военным технологиям.

Ранее УНН писал, что Европейская комиссия вскоре представит новый пакет санкций против россии, который охватит криптовалюты, банковский сектор и энергетику. Это усилит экономическое давление на Кремль в координации с США, ускоряя отказ от импорта ископаемого топлива из рф.