16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Харків
The Guardian
TikTok
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post

Енергетичний та фінансовий сектор: робоча група щодо санкцій підготувала нові пропозиції для посилення тиску на рф

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Міжнародна робоча група підготувала пропозиції щодо посилення тиску на росію для припинення вогню. Вони включають санкції проти енергетичного та фінансового секторів, конфіскацію активів та обмеження доступу до військових технологій.

Енергетичний та фінансовий сектор: робоча група щодо санкцій підготувала нові пропозиції для посилення тиску на рф

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії підготувала нові пропозиції для посилення тиску, щоб рф погодилася на припинення вогню. Серед пропозицій - додаткові санкції проти енергетичного та фінансового секторів, конфіскація заморожених російських активів та обмеження доступу росії до західних військових технологій. Про це пише УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента.

Деталі

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії напередодні представила робочий документ № 23 "Нові санкції, щоб змусити росію погодитися на припинення вогню в Україні". Серед пропозицій - додаткові санкції проти енергетичного та фінансового секторів, конфіскація заморожених російських активів та обмеження доступу росії до західних військових технологій

- йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зокрема, акцент на тому, що потрібно остаточно припинити купівлю російських енергоносіїв, а це означає продовження боротьби з тіньовим флотом і нафтовими надприбутками.

Мова про запровадження санкцій проти решти танкерів тіньового флоту та пов’язаної з ним інфраструктури. Крім того, є пропозиція створити механізм ескроу, тобто рахунок умовного зберігання, для блокування доходів росії від експорту енергоносіїв. Він передбачає, що кошти утримуватимуть на спеціальному банківському рахунку. Також запропоновано запровадити вторинні санкції й тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту, та поетапне ембарго на порти й енергетичну інфраструктуру росії

- зазначається в повідомленні.

Також рекомендації щодо фінансової сфери стосуються обмеження діяльності всіх російських банків, посилення контролю за обігом криптовалют і запровадження персональних санкцій проти посадовців Міністерства фінансів, членів правління Центрального банку та керівників основних державних банків, які підтримують вторгнення росії в Україну.

У сфері військових технологій пропонується посилити контроль за експортом критично важливих товарів та обладнання, розширити список відповідних категорій товарів, запровадити перевірку кінцевого споживача та запобігти обходу обмежень через треті країни.

Цей пакет пропозицій - дорожня карта для Євросоюзу та G7, як реально посилити тиск на росію. Пріоритети очевидні: прискорене припинення закупівель російських енергоносіїв, закриття схем обходу через тіньовий флот і треті країни, жорсткіший контроль фінансових каналів. Ключове - діяти швидко й узгоджено, поки доходи Кремля падають. Кожен місяць зволікання означає мільярди доларів для війни проти України

 - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо

Європейський Союз відкладе офіційне внесення на розгляд чергового пакету санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп вимагав суворіших європейських заходів як умову для того, щоб США просунулися вперед із власними санкціями.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна