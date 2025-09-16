Енергетичний та фінансовий сектор: робоча група щодо санкцій підготувала нові пропозиції для посилення тиску на рф

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії підготувала нові пропозиції для посилення тиску, щоб рф погодилася на припинення вогню. Серед пропозицій - додаткові санкції проти енергетичного та фінансового секторів, конфіскація заморожених російських активів та обмеження доступу росії до західних військових технологій. Про це пише УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента.

Наголошується, що зокрема, акцент на тому, що потрібно остаточно припинити купівлю російських енергоносіїв, а це означає продовження боротьби з тіньовим флотом і нафтовими надприбутками.

Мова про запровадження санкцій проти решти танкерів тіньового флоту та пов’язаної з ним інфраструктури. Крім того, є пропозиція створити механізм ескроу, тобто рахунок умовного зберігання, для блокування доходів росії від експорту енергоносіїв. Він передбачає, що кошти утримуватимуть на спеціальному банківському рахунку. Також запропоновано запровадити вторинні санкції й тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту, та поетапне ембарго на порти й енергетичну інфраструктуру росії

Також рекомендації щодо фінансової сфери стосуються обмеження діяльності всіх російських банків, посилення контролю за обігом криптовалют і запровадження персональних санкцій проти посадовців Міністерства фінансів, членів правління Центрального банку та керівників основних державних банків, які підтримують вторгнення росії в Україну.

У сфері військових технологій пропонується посилити контроль за експортом критично важливих товарів та обладнання, розширити список відповідних категорій товарів, запровадити перевірку кінцевого споживача та запобігти обходу обмежень через треті країни.

Цей пакет пропозицій - дорожня карта для Євросоюзу та G7, як реально посилити тиск на росію. Пріоритети очевидні: прискорене припинення закупівель російських енергоносіїв, закриття схем обходу через тіньовий флот і треті країни, жорсткіший контроль фінансових каналів. Ключове - діяти швидко й узгоджено, поки доходи Кремля падають. Кожен місяць зволікання означає мільярди доларів для війни проти України