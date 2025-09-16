Энергетический и финансовый сектор: рабочая группа по санкциям подготовила новые предложения для усиления давления на рф

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 4456 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 12809 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
14:08 • 12612 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 26463 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 41312 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 23002 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 36784 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 35618 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37119 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.2м/с
40%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 19430 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto12:18 • 14764 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 13651 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 14636 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон13:03 • 7382 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 4456 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 12809 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области12:55 • 14673 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 41312 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 36784 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Карл III
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma14:15 • 6084 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo12:26 • 13683 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 48294 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 47288 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 51939 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Энергетический и финансовый сектор: рабочая группа по санкциям подготовила новые предложения для усиления давления на рф

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Международная рабочая группа подготовила предложения по усилению давления на россию для прекращения огня. Они включают санкции против энергетического и финансового секторов, конфискацию активов и ограничение доступа к военным технологиям.

Энергетический и финансовый сектор: рабочая группа по санкциям подготовила новые предложения для усиления давления на рф

Международная рабочая группа по санкциям против россии подготовила новые предложения для усиления давления, чтобы рф согласилась на прекращение огня. Среди предложений - дополнительные санкции против энергетического и финансового секторов, конфискация замороженных российских активов и ограничение доступа россии к западным военным технологиям. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента.

Детали

Международная рабочая группа по санкциям против россии накануне представила рабочий документ № 23 "Новые санкции, чтобы заставить россию согласиться на прекращение огня в Украине". Среди предложений - дополнительные санкции против энергетического и финансового секторов, конфискация замороженных российских активов и ограничение доступа россии к западным военным технологиям

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, акцент на том, что нужно окончательно прекратить покупку российских энергоносителей, а это означает продолжение борьбы с теневым флотом и нефтяными сверхприбылями.

Речь идет о введении санкций против остальных танкеров теневого флота и связанной с ним инфраструктуры. Кроме того, есть предложение создать механизм эскроу, то есть счет условного хранения, для блокирования доходов россии от экспорта энергоносителей. Он предусматривает, что средства будут удерживаться на специальном банковском счете. Также предложено ввести вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать российскую нефть, и поэтапное эмбарго на порты и энергетическую инфраструктуру России

- отмечается в сообщении.

Также рекомендации по финансовой сфере касаются ограничения деятельности всех российских банков, усиления контроля за оборотом криптовалют и введения персональных санкций против должностных лиц Министерства финансов, членов правления Центрального банка и руководителей основных государственных банков, поддерживающих вторжение россии в Украину.

В сфере военных технологий предлагается усилить контроль за экспортом критически важных товаров и оборудования, расширить список соответствующих категорий товаров, ввести проверку конечного потребителя и предотвратить обход ограничений через третьи страны.

Этот пакет предложений - дорожная карта для Евросоюза и G7, как реально усилить давление на россию. Приоритеты очевидны: ускоренное прекращение закупок российских энергоносителей, закрытие схем обхода через теневой флот и третьи страны, более жесткий контроль финансовых каналов. Ключевое - действовать быстро и согласованно, пока доходы кремля падают. Каждый месяц промедления означает миллиарды долларов для войны против Украины

 - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним

Европейский Союз отложит официальное внесение на рассмотрение очередного пакета санкций против россии после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более строгих европейских мер как условие для того, чтобы США продвинулись вперед со своими санкциями.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты
Украина