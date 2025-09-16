Энергетический и финансовый сектор: рабочая группа по санкциям подготовила новые предложения для усиления давления на рф

Международная рабочая группа по санкциям против россии подготовила новые предложения для усиления давления, чтобы рф согласилась на прекращение огня. Среди предложений - дополнительные санкции против энергетического и финансового секторов, конфискация замороженных российских активов и ограничение доступа россии к западным военным технологиям. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента.

Детали

Международная рабочая группа по санкциям против россии накануне представила рабочий документ № 23 "Новые санкции, чтобы заставить россию согласиться на прекращение огня в Украине". Среди предложений - дополнительные санкции против энергетического и финансового секторов, конфискация замороженных российских активов и ограничение доступа россии к западным военным технологиям - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, акцент на том, что нужно окончательно прекратить покупку российских энергоносителей, а это означает продолжение борьбы с теневым флотом и нефтяными сверхприбылями.

Речь идет о введении санкций против остальных танкеров теневого флота и связанной с ним инфраструктуры. Кроме того, есть предложение создать механизм эскроу, то есть счет условного хранения, для блокирования доходов россии от экспорта энергоносителей. Он предусматривает, что средства будут удерживаться на специальном банковском счете. Также предложено ввести вторичные санкции и тарифы против стран, которые продолжают покупать российскую нефть, и поэтапное эмбарго на порты и энергетическую инфраструктуру России - отмечается в сообщении.

Также рекомендации по финансовой сфере касаются ограничения деятельности всех российских банков, усиления контроля за оборотом криптовалют и введения персональных санкций против должностных лиц Министерства финансов, членов правления Центрального банка и руководителей основных государственных банков, поддерживающих вторжение россии в Украину.

В сфере военных технологий предлагается усилить контроль за экспортом критически важных товаров и оборудования, расширить список соответствующих категорий товаров, ввести проверку конечного потребителя и предотвратить обход ограничений через третьи страны.

Этот пакет предложений - дорожная карта для Евросоюза и G7, как реально усилить давление на россию. Приоритеты очевидны: ускоренное прекращение закупок российских энергоносителей, закрытие схем обхода через теневой флот и третьи страны, более жесткий контроль финансовых каналов. Ключевое - действовать быстро и согласованно, пока доходы кремля падают. Каждый месяц промедления означает миллиарды долларов для войны против Украины - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним

Европейский Союз отложит официальное внесение на рассмотрение очередного пакета санкций против россии после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более строгих европейских мер как условие для того, чтобы США продвинулись вперед со своими санкциями.