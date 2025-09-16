ЄС відклав представлення 19-го пакету санкцій проти росії після вимог Трампа - Bloomberg

Європейський Союз відкладе офіційне внесення на розгляд чергового пакету санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп вимагав суворіших європейських заходів як умову для того, щоб США просунулися вперед із власними санкціями, з посиланням на європейського дипломата повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, мала подати цю пропозицію, 19-ту за рахунком, у середу. У п'ятницю США чинили тиск на своїх союзників по G7, вимагаючи введення мит до 100% на закупівлю російської нафти Китаєм та Індією, а також вжити інших заходів, щоб підштовхнути главу кремля володимира путіна за стіл переговорів з Україною.

Чиновники з G7 нині працюють над новим пакетом санкцій і планують завершити узгодження його тексту протягом наступних двох тижнів, повідомило джерело, знайоме із ситуацією, яке побажало залишитися анонімним.

Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які забезпечують торгівлю російською нафтою.

На вихідних Трамп заявив, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо європейські країни зроблять те саме. Покупки російських енергоносіїв Китаєм та Індією відіграють значну роль у фінансуванні війни путіна з Україною, зазначає видання.

Пропозиція США, як вказано, також націлена на російські нафтові компанії та мережі, які дозволяють москві транспортувати нафту та отримувати прибуток від торгівлі.

Пропозиція США переводить м'яч на бік Європи, вказує видання. Мита для Індії та Китаю були б складними для ЄС, оскільки багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих експортних ринків. Однак деякі вимоги Трампа вже були частиною планів блоку. ЄС відклав поетапну відмову від російського газу до 2027 року і надав таким країнам, які не мають виходу до моря, як Угорщина та Словаччина, тимчасові винятки зі своїх нафтових санкцій проти росії. Проте частка московської нафти в імпорті ЄС впала приблизно до 3% минулого року з 27% до війни після набуття чинності санкцій з 2022 року.

19-й пакет санкцій ЄС проти росії передбачає охоплення близько півдюжини російських банків та енергетичних компаній, а також російських платіжних систем та систем кредитних карток, криптовалютних бірж та додаткові обмеження на торгівлю нафтою в країні, повідомляло раніше агентство Bloomberg.