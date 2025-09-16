ЄС відклав представлення 19-го пакету санкцій проти росії після вимог Трампа - Bloomberg

$41.230.05
48.500.10
uk
10:17 • 3796 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
10:07 • 10045 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
09:54 • 7000 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
09:19 • 12833 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
08:08 • 16432 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
07:46 • 12351 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
07:30 • 25380 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
06:54 • 22638 перегляди
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
15 вересня, 17:38 • 56868 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 66475 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.9м/с
30%
752мм
Популярнi новини
Швеція планує рекордне збільшення оборонного бюджету на 2,4 млрд євро 16 вересня, 01:54 • 3852 перегляди
Нова iOS 26 може "вбити" акумулятор: Apple випустила офіційне попередження16 вересня, 02:28 • 13207 перегляди
Потрібно зробити все, щоб бути готовими до війни - Навроцький06:42 • 5640 перегляди
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"07:02 • 15227 перегляди
ЄС відклав розгляд питання 19-го пакету санкцій проти росії - Politico07:25 • 20068 перегляди
Публікації
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
10:07 • 10061 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
09:19 • 12850 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру08:08 • 16448 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ексклюзив
07:30 • 25390 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу15 вересня, 19:06 • 33519 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 39490 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 39093 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 44138 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 49658 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 99582 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Північний потік
БМ-30 «Смерч»
The New York Times
Truth Social

ЄС відклав представлення 19-го пакету санкцій проти росії після вимог Трампа - Bloomberg

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Європейський Союз відклав офіційне внесення чергового пакету санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп вимагав суворіших європейських заходів як умову для просування США з власними санкціями.

ЄС відклав представлення 19-го пакету санкцій проти росії після вимог Трампа - Bloomberg

Європейський Союз відкладе офіційне внесення на розгляд чергового пакету санкцій проти росії після того, як президент США Дональд Трамп вимагав суворіших європейських заходів як умову для того, щоб США просунулися вперед із власними санкціями, з посиланням на європейського дипломата повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, мала подати цю пропозицію, 19-ту за рахунком, у середу. У п'ятницю США чинили тиск на своїх союзників по G7, вимагаючи введення мит до 100% на закупівлю російської нафти Китаєм та Індією, а також вжити інших заходів, щоб підштовхнути главу кремля володимира путіна за стіл переговорів з Україною.

США тиснуть на G7 щодо вторинних санкцій проти Китаю та Індії та конфіскації заморожених активів рф - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 5502 перегляди

Чиновники з G7 нині працюють над новим пакетом санкцій і планують завершити узгодження його тексту протягом наступних двох тижнів, повідомило джерело, знайоме із ситуацією, яке побажало залишитися анонімним.

Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти компаній в Індії та Китаї, які забезпечують торгівлю російською нафтою.

ЄС розглядає санкції проти компаній в Індії та Китаї після вимог Трампа щодо російської нафти - Bloomberg15.09.25, 17:23 • 3180 переглядiв

На вихідних Трамп заявив, що готовий запровадити "серйозні" санкції проти російської нафти, якщо європейські країни зроблять те саме. Покупки російських енергоносіїв Китаєм та Індією відіграють значну роль у фінансуванні війни путіна з Україною, зазначає видання.

США не накладатимуть мита на Китай через російську нафту без Європи - міністр16.09.25, 08:54 • 3208 переглядiв

Пропозиція США, як вказано, також націлена на російські нафтові компанії та мережі, які дозволяють москві транспортувати нафту та отримувати прибуток від торгівлі.

Пропозиція США переводить м'яч на бік Європи, вказує видання. Мита для Індії та Китаю були б складними для ЄС, оскільки багато країн, включно з Німеччиною, залежать від цих експортних ринків. Однак деякі вимоги Трампа вже були частиною планів блоку. ЄС відклав поетапну відмову від російського газу до 2027 року і надав таким країнам, які не мають виходу до моря, як Угорщина та Словаччина, тимчасові винятки зі своїх нафтових санкцій проти росії. Проте частка московської нафти в імпорті ЄС впала приблизно до 3% минулого року з 27% до війни після набуття чинності санкцій з 2022 року.

19-й пакет санкцій ЄС проти росії передбачає охоплення близько півдюжини російських банків та енергетичних компаній, а також російських платіжних систем та систем кредитних карток, криптовалютних бірж та додаткові обмеження на торгівлю нафтою в країні, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Свіфт
Європейська комісія
Дональд Трамп
Індія
Європейський Союз
Німеччина
Словаччина
Китай
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна