10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против рф после требований Трампа - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Европейский Союз отложил официальное внесение очередного пакета санкций против России после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более строгих европейских мер в качестве условия для продвижения США с собственными санкциями.

ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против рф после требований Трампа - Bloomberg

Европейский Союз отложит официальное внесение на рассмотрение очередного пакета санкций против россии после того, как президент США Дональд Трамп потребовал более жестких европейских мер в качестве условия для того, чтобы США продвинулись вперед со своими собственными санкциями, со ссылкой на европейского дипломата сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, должна была представить это предложение, 19-е по счету, в среду. В пятницу США оказывали давление на своих союзников по G7, требуя введения пошлин до 100% на закупку российской нефти Китаем и Индией, а также принять другие меры, чтобы подтолкнуть главу кремля владимира путина за стол переговоров с Украиной.

США давят на G7 по поводу вторичных санкций против Китая и Индии и конфискации замороженных активов РФ - Bloomberg13.09.25, 02:49 • 5504 просмотра

Чиновники из G7 сейчас работают над новым пакетом санкций и планируют завершить согласование его текста в течение следующих двух недель, сообщил источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения санкций против компаний в Индии и Китае, которые обеспечивают торговлю российской нефтью.

ЕС рассматривает санкции против компаний в Индии и Китае после требований Трампа по российской нефти - Bloomberg15.09.25, 17:23 • 3184 просмотра

На выходных Трамп заявил, что готов ввести "серьезные" санкции против российской нефти, если европейские страны сделают то же самое. Покупки российских энергоносителей Китаем и Индией играют значительную роль в финансировании войны путина с Украиной, отмечает издание.

США не будут вводить пошлины на Китай из-за российской нефти без Европы - министр16.09.25, 08:54 • 3258 просмотров

Предложение США, как указано, также нацелено на российские нефтяные компании и сети, которые позволяют москве транспортировать нефть и получать прибыль от торговли.

Предложение США переводит мяч на сторону Европы, указывает издание. Пошлины для Индии и Китая были бы сложными для ЕС, поскольку многие страны, включая Германию, зависят от этих экспортных рынков. Однако некоторые требования Трампа уже были частью планов блока. ЕС отложил поэтапный отказ от российского газа до 2027 года и предоставил таким странам, не имеющим выхода к морю, как Венгрия и Словакия, временные исключения из своих нефтяных санкций против россии. Тем не менее, доля московской нефти в импорте ЕС упала примерно до 3% в прошлом году с 27% до войны после вступления в силу санкций с 2022 года.

19-й пакет санкций ЕС против россии предусматривает охват около полудюжины российских банков и энергетических компаний, а также российских платежных систем и систем кредитных карт, криптовалютных бирж и дополнительные ограничения на торговлю нефтью в стране, сообщало ранее агентство Bloomberg.

Юлия Шрамко

