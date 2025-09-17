Криптовалюти, банки та енергетика "під прицілом": Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій проти росії

$41.230.05
16:50 • 12798 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22 • 22408 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 17300 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 32383 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 47410 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24352 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40179 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36623 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16607 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37571 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Відомого песика Мішу більше не впускають у столичне метро під час обстрілів - зоозахисникиPhoto
16 вересня, 12:18 • 18403 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo
16 вересня, 12:26 • 17745 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
16 вересня, 12:55 • 19453 перегляди
Rzeczpospolita: у Польщі під час нальоту російських безпілотників будинок уразила ракета з F-16, а не дрон
16 вересня, 13:03 • 11354 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15 • 9700 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16:50 • 12798 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
15:22 • 22407 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
16 вересня, 12:55 • 19491 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 47409 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 40178 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Христя Фріланд
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Польща
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma
16 вересня, 14:15 • 9772 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo
16 вересня, 12:26 • 17789 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto
15 вересня, 08:11 • 49732 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
15 вересня, 07:06 • 48632 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto
14 вересня, 09:45 • 53257 перегляди
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)

Криптовалюти, банки та енергетика "під прицілом": Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Європейська комісія незабаром представить новий пакет санкцій проти росії, що охопить криптовалюти, банківський сектор та енергетику. Це посилить економічний тиск на Кремль у координації зі США, прискорюючи відмову від імпорту викопного палива з РФ.

Криптовалюти, банки та енергетика "під прицілом": Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій проти росії

Європейська комісія найближчим часом представить новий 19-й пакет санкцій проти росії. Обмеження стосуватимуться криптовалют, банківського сектору та енергетики. Про це пише УНН із посиланням на допис президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Воєнна економіка росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з росії

- зазначає вона.

Новий пакет має на меті посилити економічний тиск на кремль у координації зі США.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Міжнародна робоча група підготувала пропозиції щодо посилення тиску на росію для припинення вогню. Зокрема це додаткові санкції проти енергетичного та фінансового секторів, конфіскація заморожених російських активів та обмеження доступу росії до західних військових технологій.

Греція, Італія, Іспанія, Франція та Угорщина відмовилися обмежувати видачу віз росіянам - ЗМІ16.09.25, 12:37 • 3398 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Електроенергія
Європейська комісія
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна