Криптовалюти, банки та енергетика "під прицілом": Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій проти росії
Київ • УНН
Європейська комісія незабаром представить новий пакет санкцій проти росії, що охопить криптовалюти, банківський сектор та енергетику. Це посилить економічний тиск на Кремль у координації зі США, прискорюючи відмову від імпорту викопного палива з РФ.
Європейська комісія найближчим часом представить новий 19-й пакет санкцій проти росії. Обмеження стосуватимуться криптовалют, банківського сектору та енергетики. Про це пише УНН із посиланням на допис президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Воєнна економіка росії, що підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з росії
Новий пакет має на меті посилити економічний тиск на кремль у координації зі США.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Міжнародна робоча група підготувала пропозиції щодо посилення тиску на росію для припинення вогню. Зокрема це додаткові санкції проти енергетичного та фінансового секторів, конфіскація заморожених російських активів та обмеження доступу росії до західних військових технологій.
