Криптовалюты, банки и энергетика "под прицелом": Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций против россии

Европейская комиссия в ближайшее время представит новый 19-й пакет санкций против россии. Ограничения будут касаться криптовалют, банковского сектора и энергетики. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Военная экономика россии, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из россии