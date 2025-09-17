Криптовалюты, банки и энергетика "под прицелом": Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций против россии
Киев • УНН
Европейская комиссия вскоре представит новый пакет санкций против россии, который охватит криптовалюты, банковский сектор и энергетику. Это усилит экономическое давление на Кремль в координации с США, ускоряя отказ от импорта ископаемого топлива из РФ.
Европейская комиссия в ближайшее время представит новый 19-й пакет санкций против россии. Ограничения будут касаться криптовалют, банковского сектора и энергетики. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Военная экономика россии, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из россии
Новый пакет призван усилить экономическое давление на Кремль в координации с США.
Напомним
Ранее сообщалось, что Международная рабочая группа подготовила предложения по усилению давления на россию для прекращения огня. В частности, это дополнительные санкции против энергетического и финансового секторов, конфискация замороженных российских активов и ограничение доступа россии к западным военным технологиям.
