16:50 • 13279 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 23227 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 17719 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 32853 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 47940 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24430 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 40421 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36665 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16620 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37593 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Теги
Авторы
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 13279 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 23232 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 19875 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 47943 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 40421 просмотра
Криптовалюты, банки и энергетика "под прицелом": Еврокомиссия готовит 19-й пакет санкций против россии

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Европейская комиссия вскоре представит новый пакет санкций против россии, который охватит криптовалюты, банковский сектор и энергетику. Это усилит экономическое давление на Кремль в координации с США, ускоряя отказ от импорта ископаемого топлива из РФ.

Европейская комиссия в ближайшее время представит новый 19-й пакет санкций против россии. Ограничения будут касаться криптовалют, банковского сектора и энергетики. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Военная экономика россии, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из россии

- отмечает она.

Новый пакет призван усилить экономическое давление на Кремль в координации с США.

Напомним

Ранее сообщалось, что Международная рабочая группа подготовила предложения по усилению давления на россию для прекращения огня. В частности, это дополнительные санкции против энергетического и финансового секторов, конфискация замороженных российских активов и ограничение доступа россии к западным военным технологиям.

Вероника Марченко

