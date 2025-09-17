В ЕС планируют усилить новый пакет санкций против рф на фоне давления Трампа: Handelsblatt раскрыло планы по Индии и Китаю
Киев • УНН
Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций против россии 19 сентября, который имеет целью ускорить отказ от российских энергоносителей. Под давлением США, ЕС также рассматривает санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, торгующих российской нефтью.
Брюссель планирует представить новый пакет санкций против рф в пятницу, 19 сентября, сообщает Handelsblatt, пишет УНН.
Детали
"Еврокомиссия планирует представить новый, усиленный пакет санкций против России на этой неделе", - пишет издание.
Как отмечается, цель - с одной стороны, ускорить общеевропейский отказ от российской нефти и газа. "С другой стороны, Еврокомиссия хочет усилить давление на Индию и Китай, которые продолжают импортировать большие объемы нефти из россии и тем самым поддерживать российскую военную экономику", - говорится в публикации.
Запланированный 19-й пакет санкций ЕС изначально был неожиданно отложен.
ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против рф после требований Трампа - Bloomberg16.09.25, 14:01 • 4474 просмотра
"Вместо ожидаемого вторника, пакет теперь должен быть представлен в пятницу. Как стало известно Handelsblatt от инсайдеров, Еврокомиссия хочет расширить пакет в ответ на российские провокации и давление США", - отмечает издание.
Как сообщается, 19-й пакет санкций ЕС против рф нацелен на банки, энергетический сектор и теневой флот. "Под давлением США Индия и Китай также оказываются в центре внимания ЕС", - пишет издание.
В частности, как сообщается, "ЕС сейчас планирует новые санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые участвуют в торговле российской нефтью".
"Пакет невозможно отложить": в МИД ответили, на какой стадии находится разработка 19 пакета санкций ЕС против рф17.09.25, 16:31 • 1012 просмотров