12:33 • 5812 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
09:20 • 22936 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 32550 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 34416 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 94580 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 112884 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 52933 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 61919 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 101627 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 31531 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
публикации
Эксклюзивы
публикации
В ЕС планируют усилить новый пакет санкций против рф на фоне давления Трампа: Handelsblatt раскрыло планы по Индии и Китаю

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Еврокомиссия планирует представить новый пакет санкций против россии 19 сентября, который имеет целью ускорить отказ от российских энергоносителей. Под давлением США, ЕС также рассматривает санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, торгующих российской нефтью.

В ЕС планируют усилить новый пакет санкций против рф на фоне давления Трампа: Handelsblatt раскрыло планы по Индии и Китаю

Брюссель планирует представить новый пакет санкций против рф в пятницу, 19 сентября, сообщает Handelsblatt, пишет УНН.

Детали

"Еврокомиссия планирует представить новый, усиленный пакет санкций против России на этой неделе", - пишет издание.

Как отмечается, цель - с одной стороны, ускорить общеевропейский отказ от российской нефти и газа. "С другой стороны, Еврокомиссия хочет усилить давление на Индию и Китай, которые продолжают импортировать большие объемы нефти из россии и тем самым поддерживать российскую военную экономику", - говорится в публикации.

Запланированный 19-й пакет санкций ЕС изначально был неожиданно отложен.

ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против рф после требований Трампа - Bloomberg16.09.25, 14:01 • 4474 просмотра

"Вместо ожидаемого вторника, пакет теперь должен быть представлен в пятницу. Как стало известно Handelsblatt от инсайдеров, Еврокомиссия хочет расширить пакет в ответ на российские провокации и давление США", - отмечает издание.

Как сообщается, 19-й пакет санкций ЕС против рф нацелен на банки, энергетический сектор и теневой флот. "Под давлением США Индия и Китай также оказываются в центре внимания ЕС", - пишет издание.

В частности, как сообщается, "ЕС сейчас планирует новые санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые участвуют в торговле российской нефтью".

"Пакет невозможно отложить": в МИД ответили, на какой стадии находится разработка 19 пакета санкций ЕС против рф17.09.25, 16:31 • 1012 просмотров

Юлия Шрамко

