В ЕС планируют усилить новый пакет санкций против рф на фоне давления Трампа: Handelsblatt раскрыло планы по Индии и Китаю

Брюссель планирует представить новый пакет санкций против рф в пятницу, 19 сентября, сообщает Handelsblatt, пишет УНН.

Детали

"Еврокомиссия планирует представить новый, усиленный пакет санкций против России на этой неделе", - пишет издание.

Как отмечается, цель - с одной стороны, ускорить общеевропейский отказ от российской нефти и газа. "С другой стороны, Еврокомиссия хочет усилить давление на Индию и Китай, которые продолжают импортировать большие объемы нефти из россии и тем самым поддерживать российскую военную экономику", - говорится в публикации.

Запланированный 19-й пакет санкций ЕС изначально был неожиданно отложен.

"Вместо ожидаемого вторника, пакет теперь должен быть представлен в пятницу. Как стало известно Handelsblatt от инсайдеров, Еврокомиссия хочет расширить пакет в ответ на российские провокации и давление США", - отмечает издание.

Как сообщается, 19-й пакет санкций ЕС против рф нацелен на банки, энергетический сектор и теневой флот. "Под давлением США Индия и Китай также оказываются в центре внимания ЕС", - пишет издание.

В частности, как сообщается, "ЕС сейчас планирует новые санкции против банков и нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые участвуют в торговле российской нефтью".

