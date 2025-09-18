$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 4416 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 4804 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 6512 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 14628 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12378 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 37243 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41457 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32364 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31226 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
19-й пакет санкцій проти рф можуть представити у ЄС вже цього тижня: під прицілом - криптовалюти, банки та енергетика - Bloomberg

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Європейський Союз представить країнам-членам свій 19-й пакет санкцій проти росії 19 вересня. Він буде спрямований проти криптовалют, банків та енергетики.

19-й пакет санкцій проти рф можуть представити у ЄС вже цього тижня: під прицілом - криптовалюти, банки та енергетика - Bloomberg

Європейський Союз планує представити країнам-членам свій останній пакет пропонованих санкцій проти росії вже у п'ятницю, 19 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пакет, 19-й за рахунком з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, буде спрямований проти криптовалют, банків і енергетики.

Водночас президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з головою Єврокомісії заявив, що віддає перевагу митам над санкціями. Зазначається, що США тиснуть на своїх союзників у "Великій сімці", щоб ті ввели мита у розмірі до 100% на Китай та Індію за їхні закупівлі російської нафти. На думку Трампа, це має змусити путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Але ймовірно, що ця вимога не буде підтримана іншими членами G7.

Наразі члени групи семи великих країн світу працюють над пакетом пропозицій, який вони планують остаточно узгодити впродовж наступних двох тижнів.

Євген Устименко

