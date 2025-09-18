19-й пакет санкцій проти рф можуть представити у ЄС вже цього тижня: під прицілом - криптовалюти, банки та енергетика - Bloomberg

Європейський Союз планує представити країнам-членам свій останній пакет пропонованих санкцій проти росії вже у п'ятницю, 19 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пакет, 19-й за рахунком з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, буде спрямований проти криптовалют, банків і енергетики.

Водночас президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з головою Єврокомісії заявив, що віддає перевагу митам над санкціями. Зазначається, що США тиснуть на своїх союзників у "Великій сімці", щоб ті ввели мита у розмірі до 100% на Китай та Індію за їхні закупівлі російської нафти. На думку Трампа, це має змусити путіна сісти за стіл переговорів з Україною. Але ймовірно, що ця вимога не буде підтримана іншими членами G7.

Наразі члени групи семи великих країн світу працюють над пакетом пропозицій, який вони планують остаточно узгодити впродовж наступних двох тижнів.

Єврокомісія озвучила очікувані терміни для 19-го пакету санкцій проти рф - Politico