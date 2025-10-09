Австрия блокирует новые санкции ЕС против РФ, добиваясь компенсации для Raiffeisen Bank – Bloomberg
Австрия приостановила принятие 19-го пакета санкций ЕС против России, требуя разморозить активы Rasperia Trading для компенсации Raiffeisen Bank. Банк стремится вернуть 2,1 млрд евро, которые он потерял из-за решения российского суда.
Австрия приостановила принятие 19-го пакета санкций ЕС против России, требуя снять ограничения с компании, связанной с олигархом Олегом Дерипаской. По данным Bloomberg, Вена добивается разморозки активов Rasperia Trading, чтобы компенсировать убытки австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который стремится вернуть около 2,1 млрд евро. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о сделке, которая позволит Rasperia передать свою долю в строительной компании Strabag SE (стоимостью 2,3 млрд евро) банку Raiffeisen. Этот шаг, по мнению Австрии, станет способом возместить потери, которые понес банк из-за решения российского суда.
Rasperia владеет акциями Strabag, а 2,1 миллиарда евро уже находятся в России
Другие государства-члены ЕС раскритиковали позицию Вены, опасаясь, что разрешение на подобную сделку создаст опасный прецедент для других компаний и лиц, находящихся под санкциями.
В Министерстве иностранных дел Австрии избегают прямых комментариев: "Мы не можем комментировать текущие переговоры, просим вашего понимания".
Контекст
ЕС ввел санкции против Олега Дерипаски еще в 2022 году, заморозив его активы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Тем временем Raiffeisen остается одним из крупнейших иностранных банков в России, и, несмотря на давление со стороны Брюсселя, не смог выйти с российского рынка.
Новый санкционный пакет, который сейчас заблокирован Австрией, предусматривает полный запрет импорта российского СПГ до 2027 года, а также удары по банкам, теневому флоту и нефтяным доходам Москвы. Документ требует единогласного одобрения всех членов Евросоюза.
Словакия также пока воздерживается, требуя согласования климатической политики ЕС с потребностями собственной промышленности.
Я не поддержу новые санкции против России, если Еврокомиссия не предложит реалистичных решений для нашего автомобилестроения
Ожидается, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение саммита ЕС в Брюсселе позднее в этом месяце.
