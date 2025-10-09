Австрия блокирует новые санкции ЕС против РФ, добиваясь компенсации для Raiffeisen Bank – Bloomberg

$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей
Netflix делает игры доступными на телевизорах
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Ильхам Алиев
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Черниговская область
Китай
Беларусь
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto
Netflix делает игры доступными на телевизорах
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
ЧатГПТ
Лекарственные средства
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Австрия блокирует новые санкции ЕС против РФ, добиваясь компенсации для Raiffeisen Bank – Bloomberg

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Австрия приостановила принятие 19-го пакета санкций ЕС против России, требуя разморозить активы Rasperia Trading для компенсации Raiffeisen Bank. Банк стремится вернуть 2,1 млрд евро, которые он потерял из-за решения российского суда.

Австрия блокирует новые санкции ЕС против РФ, добиваясь компенсации для Raiffeisen Bank – Bloomberg

Австрия приостановила принятие 19-го пакета санкций ЕС против России, требуя снять ограничения с компании, связанной с олигархом Олегом Дерипаской. По данным Bloomberg, Вена добивается разморозки активов Rasperia Trading, чтобы компенсировать убытки австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который стремится вернуть около 2,1 млрд евро. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о сделке, которая позволит Rasperia передать свою долю в строительной компании Strabag SE (стоимостью 2,3 млрд евро) банку Raiffeisen. Этот шаг, по мнению Австрии, станет способом возместить потери, которые понес банк из-за решения российского суда.

Rasperia владеет акциями Strabag, а 2,1 миллиарда евро уже находятся в России 

– заявил генеральный директор Raiffeisen Йоханн Штробль, подчеркнув, что "есть способ это изменить".

Другие государства-члены ЕС раскритиковали позицию Вены, опасаясь, что разрешение на подобную сделку создаст опасный прецедент для других компаний и лиц, находящихся под санкциями.

Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT

В Министерстве иностранных дел Австрии избегают прямых комментариев: "Мы не можем комментировать текущие переговоры, просим вашего понимания".

Контекст

ЕС ввел санкции против Олега Дерипаски еще в 2022 году, заморозив его активы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска

Тем временем Raiffeisen остается одним из крупнейших иностранных банков в России, и, несмотря на давление со стороны Брюсселя, не смог выйти с российского рынка.

ЕС готовит санкции против компаний, предоставлявших фальшивые флаги танкерам теневого флота рф - Bloomberg

Новый санкционный пакет, который сейчас заблокирован Австрией, предусматривает полный запрет импорта российского СПГ до 2027 года, а также удары по банкам, теневому флоту и нефтяным доходам Москвы. Документ требует единогласного одобрения всех членов Евросоюза.

Словакия также пока воздерживается, требуя согласования климатической политики ЕС с потребностями собственной промышленности.

Я не поддержу новые санкции против России, если Еврокомиссия не предложит реалистичных решений для нашего автомобилестроения 

– заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

Ожидается, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение саммита ЕС в Брюсселе позднее в этом месяце.

Давление ЕС на Бельгию по использованию замороженных российских активов для Украины растет - FT

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Райффайзен Банк Интернациональ
Европейская комиссия
Bloomberg L.P.
Вена
Австрия
Роберт Фицо
Европейский Союз
Брюссель
Словакия