Австрия блокирует новые санкции ЕС против РФ, добиваясь компенсации для Raiffeisen Bank – Bloomberg

Австрия приостановила принятие 19-го пакета санкций ЕС против России, требуя снять ограничения с компании, связанной с олигархом Олегом Дерипаской. По данным Bloomberg, Вена добивается разморозки активов Rasperia Trading, чтобы компенсировать убытки австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), который стремится вернуть около 2,1 млрд евро. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о сделке, которая позволит Rasperia передать свою долю в строительной компании Strabag SE (стоимостью 2,3 млрд евро) банку Raiffeisen. Этот шаг, по мнению Австрии, станет способом возместить потери, которые понес банк из-за решения российского суда.

Rasperia владеет акциями Strabag, а 2,1 миллиарда евро уже находятся в России – заявил генеральный директор Raiffeisen Йоханн Штробль, подчеркнув, что "есть способ это изменить".

Другие государства-члены ЕС раскритиковали позицию Вены, опасаясь, что разрешение на подобную сделку создаст опасный прецедент для других компаний и лиц, находящихся под санкциями.

Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT

В Министерстве иностранных дел Австрии избегают прямых комментариев: "Мы не можем комментировать текущие переговоры, просим вашего понимания".

Контекст

ЕС ввел санкции против Олега Дерипаски еще в 2022 году, заморозив его активы после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Олег Дерипаска

Тем временем Raiffeisen остается одним из крупнейших иностранных банков в России, и, несмотря на давление со стороны Брюсселя, не смог выйти с российского рынка.

ЕС готовит санкции против компаний, предоставлявших фальшивые флаги танкерам теневого флота рф - Bloomberg

Новый санкционный пакет, который сейчас заблокирован Австрией, предусматривает полный запрет импорта российского СПГ до 2027 года, а также удары по банкам, теневому флоту и нефтяным доходам Москвы. Документ требует единогласного одобрения всех членов Евросоюза.

Словакия также пока воздерживается, требуя согласования климатической политики ЕС с потребностями собственной промышленности.

Я не поддержу новые санкции против России, если Еврокомиссия не предложит реалистичных решений для нашего автомобилестроения – заявил словацкий премьер Роберт Фицо.

Ожидается, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение саммита ЕС в Брюсселе позднее в этом месяце.

Давление ЕС на Бельгию по использованию замороженных российских активов для Украины растет - FT