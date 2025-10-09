Австрія блокує нові санкції ЄС проти рф, домагаючись компенсації для Raiffeisen Bank – Вloomberg

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 1046 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
11:29 • 10207 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 26459 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 29393 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 19821 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 19517 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30582 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16654 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15579 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16854 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
91%
745мм
Популярнi новини
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів9 жовтня, 06:16 • 15793 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 9360 перегляди
У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДАPhoto9 жовтня, 06:41 • 3604 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів9 жовтня, 07:24 • 18893 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13108 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13199 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 26441 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 29376 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30574 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 64507 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ірина Мудра
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13199 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 9460 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 29014 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 46189 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 60037 перегляди
Актуальне
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Австрія блокує нові санкції ЄС проти рф, домагаючись компенсації для Raiffeisen Bank – Вloomberg

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Австрія призупинила ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти росії, вимагаючи розморозити активи Rasperia Trading для компенсації Raiffeisen Bank. Банк прагне повернути 2,1 млрд євро, які він втратив через рішення російського суду.

Австрія блокує нові санкції ЄС проти рф, домагаючись компенсації для Raiffeisen Bank – Вloomberg

Австрія призупинила ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти росії, вимагаючи зняти обмеження з компанії, пов’язаної з олігархом Олегом Дерипаскою. За даними Bloomberg, Відень домагається розмороження активів Rasperia Trading, аби компенсувати збитки австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), який прагне повернути близько 2,1 млрд євро. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Йдеться про угоду, що дозволить Rasperia передати свою частку в будівельній компанії Strabag SE (вартістю 2,3 млрд євро) банку Raiffeisen. Цей крок, на думку Австрії, стане способом відшкодувати втрати, яких зазнав банк через рішення російського суду.

Rasperia володіє акціями Strabag, а 2,1 мільярда євро вже знаходяться в Росії 

– заявив генеральний директор Raiffeisen Йоганн Штробль, наголосивши, що "є спосіб це змінити".

Інші держави-члени ЄС розкритикували позицію Відня, побоюючись, що дозвіл на подібну угоду створить небезпечний прецедент для інших компаній та осіб, які перебувають під санкціями.

Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT07.10.25, 08:57 • 27409 переглядiв

У Міністерстві закордонних справ Австрії уникають прямих коментарів: "Ми не можемо коментувати поточні переговори, просимо вашого розуміння".

Контекст

ЄС запровадив санкції проти Олега Дерипаски ще у 2022 році, заморозивши його активи після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска

Тим часом Raiffeisen залишається одним з найбільших іноземних банків у росії, і, попри тиск з боку Брюсселя, не зміг вийти з російського ринку.

ЄС готує санкції проти компаній, які надавали фальшиві прапори танкерам тіньового флоту рф - Bloomberg 07.10.25, 16:29 • 4311 переглядiв

Новий санкційний пакет, який наразі заблоковано Австрією, передбачає повну заборону імпорту російського ЗПГ до 2027 року, а також удари по банках, тіньовому флоту та нафтовим доходам москви. Документ вимагає одностайного схвалення усіх членів Євросоюзу.

Словаччина також поки утримується, вимагаючи узгодження кліматичної політики ЄС з потребами власної промисловості.

Я не підтримаю нових санкцій проти росії, якщо Єврокомісія не запропонує реалістичних рішень для нашого автомобілебудування 

– заявив словацький прем’єр Роберт Фіцо.

Очікується, що питання може бути винесене на розгляд саміту ЄС у Брюсселі пізніше цього місяця.

Тиск ЄС на Бельгію щодо використання заморожених російських активів для України зростає - FT08.10.25, 09:58 • 2840 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Raiffeisen Bank International
Європейська комісія
Bloomberg
Відень
Австрія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Брюссель
Словаччина