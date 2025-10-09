Австрія блокує нові санкції ЄС проти рф, домагаючись компенсації для Raiffeisen Bank – Вloomberg

Австрія призупинила ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС проти росії, вимагаючи зняти обмеження з компанії, пов’язаної з олігархом Олегом Дерипаскою. За даними Bloomberg, Відень домагається розмороження активів Rasperia Trading, аби компенсувати збитки австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), який прагне повернути близько 2,1 млрд євро. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Йдеться про угоду, що дозволить Rasperia передати свою частку в будівельній компанії Strabag SE (вартістю 2,3 млрд євро) банку Raiffeisen. Цей крок, на думку Австрії, стане способом відшкодувати втрати, яких зазнав банк через рішення російського суду.

Rasperia володіє акціями Strabag, а 2,1 мільярда євро вже знаходяться в Росії – заявив генеральний директор Raiffeisen Йоганн Штробль, наголосивши, що "є спосіб це змінити".

Інші держави-члени ЄС розкритикували позицію Відня, побоюючись, що дозвіл на подібну угоду створить небезпечний прецедент для інших компаній та осіб, які перебувають під санкціями.

У Міністерстві закордонних справ Австрії уникають прямих коментарів: "Ми не можемо коментувати поточні переговори, просимо вашого розуміння".

Контекст

ЄС запровадив санкції проти Олега Дерипаски ще у 2022 році, заморозивши його активи після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Олег Дерипаска

Тим часом Raiffeisen залишається одним з найбільших іноземних банків у росії, і, попри тиск з боку Брюсселя, не зміг вийти з російського ринку.

Новий санкційний пакет, який наразі заблоковано Австрією, передбачає повну заборону імпорту російського ЗПГ до 2027 року, а також удари по банках, тіньовому флоту та нафтовим доходам москви. Документ вимагає одностайного схвалення усіх членів Євросоюзу.

Словаччина також поки утримується, вимагаючи узгодження кліматичної політики ЄС з потребами власної промисловості.

Я не підтримаю нових санкцій проти росії, якщо Єврокомісія не запропонує реалістичних рішень для нашого автомобілебудування – заявив словацький прем’єр Роберт Фіцо.

Очікується, що питання може бути винесене на розгляд саміту ЄС у Брюсселі пізніше цього місяця.

