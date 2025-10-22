$41.740.01
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
16:59 • 19871 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
16:19 • 17713 перегляди
Ціни на "світло" для українців цієї зими залишаться без змін: уряд продовжив дію ПСО до 30 квітня
Ексклюзив
15:19 • 18597 перегляди
Жінки більше не повинні мовчати про сексуальні домагання - заступниця Генпрокурора
Ексклюзив
15:06 • 18851 перегляди
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше
Ексклюзив
22 жовтня, 14:00 • 29429 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
22 жовтня, 13:53 • 27317 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
22 жовтня, 13:15 • 14249 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
22 жовтня, 13:10 • 12676 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
22 жовтня, 12:56 • 11117 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
Цього вечора або завтра зранку: у США анонсували поштовх у питанні санкцій щодо росії

Київ • УНН

 • 1002 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував значний поштовх у питанні санкцій проти росії, який очікується сьогодні ввечері або завтра вранці. Це відбувається на тлі скасування США заборони на використання Україною західних ракет для ударів по території рф та погодження ЄС 19-го пакету санкцій.

Цього вечора або завтра зранку: у США анонсували поштовх у питанні санкцій щодо росії

Найближчим часом очікується "значний поштовх" у питанні запровадження санкцій проти росії. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає УНН.

Деталі

Цього вечора або завтра зранку буде значний поштовх у питанні санкцій щодо росії

- сказав Бессент.

Доповнення

Адміністрація Дональда Трампа скасувала ключову заборону, що обмежувала використання Україною ракет далекого радіуса дії західного виробництва для ударів по території росії. Як повідомляє WSJ з посиланням на американських чиновників, це рішення дає Києву більше можливостей атакувати військові цілі противника в глибині рф.

Європейський Союз сьогодні, 22 жовтня, погодив 19-й пакет санкцій проти росії. 

Павло Башинський

