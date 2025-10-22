Цього вечора або завтра зранку: у США анонсували поштовх у питанні санкцій щодо росії
Київ • УНН
Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував значний поштовх у питанні санкцій проти росії, який очікується сьогодні ввечері або завтра вранці. Це відбувається на тлі скасування США заборони на використання Україною західних ракет для ударів по території рф та погодження ЄС 19-го пакету санкцій.
Найближчим часом очікується "значний поштовх" у питанні запровадження санкцій проти росії. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає УНН.
Деталі
Доповнення
Адміністрація Дональда Трампа скасувала ключову заборону, що обмежувала використання Україною ракет далекого радіуса дії західного виробництва для ударів по території росії. Як повідомляє WSJ з посиланням на американських чиновників, це рішення дає Києву більше можливостей атакувати військові цілі противника в глибині рф.
Європейський Союз сьогодні, 22 жовтня, погодив 19-й пакет санкцій проти росії.