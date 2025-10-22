Сегодня вечером или завтра утром: в США анонсировали толчок в вопросе санкций в отношении России

$41.740.01
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
16:59 • 18088 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
16:19 • 16743 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
15:19 • 17673 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
15:06 • 18110 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 28736 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 26710 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
22 октября, 13:15 • 14214 просмотра
Российский беспилотник повредил тренировочную инфраструктуру спортивной академии ФК "Металлист 1925"Photo
22 октября, 13:10 • 12647 просмотра
Словакия снимает вето: на саммите ЕС ожидается одобрение 19-го пакета санкций против россии
22 октября, 12:56 • 11086 просмотра
На графики с 16 часов переводят все регионы с аварийными отключениями - Укрэнерго
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света22 октября, 10:59
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53
США сняли ограничения на использование Украиной западных ракет для ударов по России – WSJ19:21
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto

Эксклюзив

16:59
Эксклюзив
16:59 • 18089 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд

Эксклюзив

22 октября, 14:00
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 28736 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения

Эксклюзив

22 октября, 13:53
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 26710 просмотра
В каких регионах уже действуют почасовые графики отключений и где узнать свою очередьPhotoVideo22 октября, 12:54
Нардеп-взяточник Одарченко пытается сохранить влияние на управление Государственным биотехнологическим университетомPhoto22 октября, 10:57
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Белоус
Ульф Кристерссон
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Великобритания
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55
Сегодня вечером или завтра утром: в США анонсировали толчок в вопросе санкций в отношении России

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительный толчок в вопросе санкций против России, который ожидается сегодня вечером или завтра утром. Это происходит на фоне отмены США запрета на использование Украиной западных ракет для ударов по территории РФ и согласования ЕС 19-го пакета санкций.

Сегодня вечером или завтра утром: в США анонсировали толчок в вопросе санкций в отношении России

В ближайшее время ожидается "значительный толчок" в вопросе введения санкций против России. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает УНН.

Детали

Сегодня вечером или завтра утром будет значительный толчок в вопросе санкций в отношении России

- сказал Бессент.

Дополнение

Администрация Дональда Трампа отменила ключевой запрет, ограничивавший использование Украиной ракет дальнего радиуса действия западного производства для ударов по территории России. Как сообщает WSJ со ссылкой на американских чиновников, это решение дает Киеву больше возможностей атаковать военные цели противника в глубине РФ.

Европейский Союз сегодня, 22 октября, согласовал 19-й пакет санкций против России. 

Павел Башинский

