Сегодня вечером или завтра утром: в США анонсировали толчок в вопросе санкций в отношении России
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительный толчок в вопросе санкций против России, который ожидается сегодня вечером или завтра утром. Это происходит на фоне отмены США запрета на использование Украиной западных ракет для ударов по территории РФ и согласования ЕС 19-го пакета санкций.
В ближайшее время ожидается "значительный толчок" в вопросе введения санкций против России. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает УНН.
Детали
Сегодня вечером или завтра утром будет значительный толчок в вопросе санкций в отношении России
Дополнение
Администрация Дональда Трампа отменила ключевой запрет, ограничивавший использование Украиной ракет дальнего радиуса действия западного производства для ударов по территории России. Как сообщает WSJ со ссылкой на американских чиновников, это решение дает Киеву больше возможностей атаковать военные цели противника в глубине РФ.
Европейский Союз сегодня, 22 октября, согласовал 19-й пакет санкций против России.