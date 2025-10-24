Ціни на нафту показали тижневе зростання через санкції США проти російських компаній – Reuters
Київ • УНН
Ціни на нафту зросли на 7% за тиждень після запровадження США санкцій проти російських нафтових компаній, що викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні. Котирування Brent та WTI збільшилися, демонструючи зміну настроїв ринку від очікування надлишку до дефіциту.
Ціни на нафту завершують тиждень упевненим зростанням – санкції США проти двох найбільших російських нафтових компаній викликали побоювання щодо перебоїв у постачанні, що й підштовхнуло ринок угору. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У п’ятницю котирування нафти марки Brent зросли на 0,2% – до $66,12 за барель, а WTI – на 0,1% – до $61,85. Обидва показники додали понад 5% лише за четвер, після оголошення санкцій, і за підсумками тижня зросли приблизно на 7% – найвищий показник із середини червня.
Ринок перебуває у режимі очікування – всі стежать, наскільки великим буде вплив нових санкцій на потоки російської нафти
Шестимісячні спреди ф’ючерсів на Brent і WTI повернулися до беквардейшну, що вказує на зміну настроїв трейдерів – від побоювань надлишку до очікування дефіциту. Це дозволяє продавати нафту за поточними, вищими цінами, замість зберігати її для подальшого продажу.
Нові обмеження Вашингтона проти москви, запроваджені у зв’язку з війною в Україні, знову дестабілізували енергетичний ринок, змушуючи інвесторів і трейдерів переглядати прогнози на останній квартал року.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.
Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".