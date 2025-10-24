$41.900.14
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
14:29 • 12043 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 12917 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
12:47 • 27008 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 21698 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 18623 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 26916 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
24 жовтня, 06:00 • 67690 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27149 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 20453 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
Ціни на нафту показали тижневе зростання через санкції США проти російських компаній – Reuters

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Ціни на нафту зросли на 7% за тиждень після запровадження США санкцій проти російських нафтових компаній, що викликало побоювання щодо перебоїв у постачанні. Котирування Brent та WTI збільшилися, демонструючи зміну настроїв ринку від очікування надлишку до дефіциту.

Ціни на нафту показали тижневе зростання через санкції США проти російських компаній – Reuters

Ціни на нафту завершують тиждень упевненим зростанням – санкції США проти двох найбільших російських нафтових компаній викликали побоювання щодо перебоїв у постачанні, що й підштовхнуло ринок угору. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю котирування нафти марки Brent зросли на 0,2% – до $66,12 за барель, а WTI – на 0,1% – до $61,85. Обидва показники додали понад 5% лише за четвер, після оголошення санкцій, і за підсумками тижня зросли приблизно на 7% – найвищий показник із середини червня.

Ринок перебуває у режимі очікування – всі стежать, наскільки великим буде вплив нових санкцій на потоки російської нафти

– зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.

Шестимісячні спреди ф’ючерсів на Brent і WTI повернулися до беквардейшну, що вказує на зміну настроїв трейдерів – від побоювань надлишку до очікування дефіциту. Це дозволяє продавати нафту за поточними, вищими цінами, замість зберігати її для подальшого продажу.

Санкції США проти російських нафтових компаній можуть зупинити єдиний НПЗ у Сербії - Reuters24.10.25, 17:26 • 1282 перегляди

Нові обмеження Вашингтона проти москви, запроваджені у зв’язку з війною в Україні, знову дестабілізували енергетичний ринок, змушуючи інвесторів і трейдерів переглядати прогнози на останній квартал року.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Також УНН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

Степан Гафтко

